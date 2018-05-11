Лист до редакції

Шановна редакціє! Близько двох-трьох місяців тому у Сновську по вулиці Миру, біля будинків №3, 5 та 5-А Павлом Тютюнником були встановлені контейнери для роздільного сміття.
Проте, сміття прибирається звідти несвоєчасно та неякісно. А найстрашніше те, що люди викидають його в контейнери не те що не фасуючи, а й взагалі – просто на землю. Особливо це стосується працівників маленького базарчика, які щодня приносять пакети та папір з-під риби, м’яса та інших продуктів і кидають їх не в баки. Приїздять сюди й машинами і прямо з вікон жбурляють пакети зі сміттям. Вже потеплішало і до наших вікон, які виходять просто на це сміттєзвалище, доноситься сморід. А що буде влітку?
Ми, мешканці названих будинків, вже не знаємо до кого звернутися, і просимо прибрати ці контейнери з нашого двору. Звичайно, П.Тютюнник хотів зробити корисну та благородну справу, але виходить, що наші люди не вміють поводитися з подібними речами. Або ж менталітет у них зараз такий, або ж виховання.
Людмила Мірошниченко,
мешканка одного з названих будинків
Проте, сміття прибирається звідти несвоєчасно та неякісно. А найстрашніше те, що люди викидають його в контейнери не те що не фасуючи, а й взагалі – просто на землю. Особливо це стосується працівників маленького базарчика, які щодня приносять пакети та папір з-під риби, м’яса та інших продуктів і кидають їх не в баки. Приїздять сюди й машинами і прямо з вікон жбурляють пакети зі сміттям. Вже потеплішало і до наших вікон, які виходять просто на це сміттєзвалище, доноситься сморід. А що буде влітку?
Ми, мешканці названих будинків, вже не знаємо до кого звернутися, і просимо прибрати ці контейнери з нашого двору. Звичайно, П.Тютюнник хотів зробити корисну та благородну справу, але виходить, що наші люди не вміють поводитися з подібними речами. Або ж менталітет у них зараз такий, або ж виховання.
Людмила Мірошниченко,
мешканка одного з названих будинків
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