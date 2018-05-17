Заслужене визнання наших «Ягідок»

Дитячий зразковий колектив «Ягідки» (керівник – заслужений працівник культури України Світлана Горбатович) знову отримав «золото». Цього разу перше місце у середній віковій категорії (10-12 років) наші юні танцюристи вибороли на ІІ-му обласному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва “Терпсихора об`єднує таланти”.
Хореографічну картинку «Задаваки» дитячий колектив виконував на сцені вперше. Журі та публіка обласного філармонійного центру фестивалів та концертів у Чернігові високо оцінила виступ і прем’єрний номер став переможним! Результати оголошувалися не одразу, і нашим дітям та їхнім наставникам довелося добре похвилюватися, адже достойних суперників на конкурс приїхало дуже багато з усіх куточків області. Зате, після вручення диплома і кубка, радості не було меж!
– Участь дітей у конкурсах - це поштовх для подальшого їхнього творчого росту, - говорить Світлана Горбатович. – Такі поїздки згуртовують колектив, вчать наших вихованців бути самостійними і відповідальними. Діти бачать і оцінюють виступи своїх конкурентів, усвідомлюють, до чого можуть прагнути, що можуть ще досягти. Побачивши інші міста (і навіть країни), культуру і поведінку інших людей, вони при цьому самі, дорослішають. Важливим моментом наших поїздок є розважальна чи екскурсійна програма після виступів, адже розвиватися діти повинні різнобічно. Цього разу відсвяткувати морозивом перемогу ми повели вихованців дитячого колективу в Чернігівський оновлений парк з фонтанами.
У березні на фестивалі «Нове покоління» «Ягідки» були удостоєні премії Гран-прі, отримали два перші місця у відповідних вікових категоріях та Диплом за кращу виконавську майстерність. Нині 18 дітей (з них дванадцять - побачать європейську країну вперше) готуються до чергової літньої поїздки до Франції, де представлять шість хореографічних номерів. Нещодавно до Сновська спеціально приїздила французька делегація, щоб зробити відеозапис номерів дитячих колективів і сольних виконавців, які їдуть за кордон. До нашого міста прибули юні таланти з Мени та Чернігова. Тож ті сновчани, що прийшли в Будинок культури 6 травня, мали унікальну можливість переглянути концерт з найкращими номерами, які тепер побачать лише французькі глядачі.
Дитячий зразковий колектив «Ягідки» давно заслужив повагу серед місцевої публіки та далеко за межами нашого краю. Приємним моментом для Світлани Миколаївни є зустріч зі своїми колишніми випускниками, особливо тими, які пов’язали своє життя з хореографією. А їх, без перебільшення, - по всьому світу. Навчаються у вузах Чернігова, Ніжина, Києва... Танцюють не тільки на сцені України, а й Китаю, Кореї, Таїланду…
Завершується черговий навчальний рік і «Ягідки» підуть на двомісячні канікули.
– Але все це умовно, - усміхається Світлана Миколаївна. - Адже наші вихованці беруть участь у майже кожному районному святі протягом року. Незабаром виступи на фестивалі ім.Полевика, на концертах до професійних свят. Замовлені тканина і оздоблення на новий комплект із 60-ти сценічних костюмів, будуються плани щодо інших закордонних поїздок. А з кожного серпня все починаємо з початку.
У нещодавньому тематичному концерті-пам’яті «Багато мальв насіяла війна…», програма якого була дуже щемною і кожен виступ сприймався серцем, «Ягідки» теж взяли участь. Український танок «Гопак» вкотре заворожив публіку майстерністю виконання.
– Навіщо нам купувати дорогі квитки на концерти заїжджих гостей, коли наші діти танцюють і співають ще краще, - казали в захопленні глядачі.
Мабуть, визнання пересічної публіки і щирі її слова є найвищою нагородою для тих, хто радує інших своїм талантом, помноженим на терпіння і працю над собою.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву «Ягідок»: перемога на фестивалі «Яскрава країна».
Хореографічну картинку «Задаваки» дитячий колектив виконував на сцені вперше. Журі та публіка обласного філармонійного центру фестивалів та концертів у Чернігові високо оцінила виступ і прем’єрний номер став переможним! Результати оголошувалися не одразу, і нашим дітям та їхнім наставникам довелося добре похвилюватися, адже достойних суперників на конкурс приїхало дуже багато з усіх куточків області. Зате, після вручення диплома і кубка, радості не було меж!
– Участь дітей у конкурсах - це поштовх для подальшого їхнього творчого росту, - говорить Світлана Горбатович. – Такі поїздки згуртовують колектив, вчать наших вихованців бути самостійними і відповідальними. Діти бачать і оцінюють виступи своїх конкурентів, усвідомлюють, до чого можуть прагнути, що можуть ще досягти. Побачивши інші міста (і навіть країни), культуру і поведінку інших людей, вони при цьому самі, дорослішають. Важливим моментом наших поїздок є розважальна чи екскурсійна програма після виступів, адже розвиватися діти повинні різнобічно. Цього разу відсвяткувати морозивом перемогу ми повели вихованців дитячого колективу в Чернігівський оновлений парк з фонтанами.
У березні на фестивалі «Нове покоління» «Ягідки» були удостоєні премії Гран-прі, отримали два перші місця у відповідних вікових категоріях та Диплом за кращу виконавську майстерність. Нині 18 дітей (з них дванадцять - побачать європейську країну вперше) готуються до чергової літньої поїздки до Франції, де представлять шість хореографічних номерів. Нещодавно до Сновська спеціально приїздила французька делегація, щоб зробити відеозапис номерів дитячих колективів і сольних виконавців, які їдуть за кордон. До нашого міста прибули юні таланти з Мени та Чернігова. Тож ті сновчани, що прийшли в Будинок культури 6 травня, мали унікальну можливість переглянути концерт з найкращими номерами, які тепер побачать лише французькі глядачі.
Дитячий зразковий колектив «Ягідки» давно заслужив повагу серед місцевої публіки та далеко за межами нашого краю. Приємним моментом для Світлани Миколаївни є зустріч зі своїми колишніми випускниками, особливо тими, які пов’язали своє життя з хореографією. А їх, без перебільшення, - по всьому світу. Навчаються у вузах Чернігова, Ніжина, Києва... Танцюють не тільки на сцені України, а й Китаю, Кореї, Таїланду…
Завершується черговий навчальний рік і «Ягідки» підуть на двомісячні канікули.
– Але все це умовно, - усміхається Світлана Миколаївна. - Адже наші вихованці беруть участь у майже кожному районному святі протягом року. Незабаром виступи на фестивалі ім.Полевика, на концертах до професійних свят. Замовлені тканина і оздоблення на новий комплект із 60-ти сценічних костюмів, будуються плани щодо інших закордонних поїздок. А з кожного серпня все починаємо з початку.
У нещодавньому тематичному концерті-пам’яті «Багато мальв насіяла війна…», програма якого була дуже щемною і кожен виступ сприймався серцем, «Ягідки» теж взяли участь. Український танок «Гопак» вкотре заворожив публіку майстерністю виконання.
– Навіщо нам купувати дорогі квитки на концерти заїжджих гостей, коли наші діти танцюють і співають ще краще, - казали в захопленні глядачі.
Мабуть, визнання пересічної публіки і щирі її слова є найвищою нагородою для тих, хто радує інших своїм талантом, помноженим на терпіння і працю над собою.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву «Ягідок»: перемога на фестивалі «Яскрава країна».
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