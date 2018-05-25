Програма «Власний дім»

У зв’язку із запланованим поновленням фінансування заходів обласної Програми «Власний дім» із загального фонду Держбюджету є можливість певним категоріям жителів з сіл та малих міст отримати такі довгострокові пільгові кредити під 3% річних: на нове будівництво житла (молодим сім’ям (до 30 років) в межах 300 тис. грн з терміном користування до 20 років);
на добудову, реконструкцію, капітальний ремонт житла (в межах 150 тис. грн – до 20 років); на придбання завершеного або незавершеного будівництва індивідуального житла з проведенням його подальшої добудови, реконструкції або капітального ремонту (в межах 200 тис. грн - до 20 років); на інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж - газифікація, водозабезпечення, водовідведення, опалення тощо (в межах 50 тис. грн - до 10 років); на розвиток особистого селянського господарства (в межах 150 тис. грн - до 15 років); на будівництво, добудову, реконструкцію підсобних господарських приміщень (в межах 100 тис. грн - до 10 років).
Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі chfond.at.ua або за тел.: 0(22) 69-37-97, 69-37-85, (067) 460-79-75.
Відділ економічного розвитку та
житлово-комунального господарства РДА
на добудову, реконструкцію, капітальний ремонт житла (в межах 150 тис. грн – до 20 років); на придбання завершеного або незавершеного будівництва індивідуального житла з проведенням його подальшої добудови, реконструкції або капітального ремонту (в межах 200 тис. грн - до 20 років); на інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж - газифікація, водозабезпечення, водовідведення, опалення тощо (в межах 50 тис. грн - до 10 років); на розвиток особистого селянського господарства (в межах 150 тис. грн - до 15 років); на будівництво, добудову, реконструкцію підсобних господарських приміщень (в межах 100 тис. грн - до 10 років).
Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі chfond.at.ua або за тел.: 0(22) 69-37-97, 69-37-85, (067) 460-79-75.
Відділ економічного розвитку та
житлово-комунального господарства РДА
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