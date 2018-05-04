Сільчан хвилювали дороги і безпека дітей

25 квітня про свою роботу у 2017 році перед жителями сіл Нові Млини та Лосева Слобода прозвітувала в.о.старости Олена Згонник.
В.о.старости зазначила, що були проведені роботи з благоустрою, упорядковані кладовища, пам’ятники полеглим воїнам, видалено аварійне дерево тощо. А ще в минулому році було зроблено міст через Снов в селі Нові Млини – перший об’єкт збудований за рахунок коштів громади. З міського бюджету було виділено понад 110 тис.грн на будівельні роботи. Олена Миколаївна від себе особисто та від всіх виборців висловила слова вдячності Михайлу Росику, депутату міської ради, який турбується про селян та надає всіляку підтримку, зокрема, фінансову допомогу на проведення святкових заходів, придбання новорічних подарунків для дітей тощо. Завдяки йому проводилась розчистка доріг від снігу.
На сходах були присутні секретар міської ради Наталія Самойлова, завідувач сектора з реєстрації та видачі довідок міської ради Юрій Мірошниченко, заступник начальника організаційно-кадрової та інформаційної роботи Наталія Смоляк та дільничний інспектор поліції Андрій Аникієнко.
У ході проведення зборів місцеві жителі мали змогу поставити свої запитання до керівників громади. Найважливіші питання, які турбують селян, це: вуличне освітлення, проблеми із постачанням скрапленого газу, відсутність медичних працівників у фельдшерських пунктах, низькі закупівельні ціни на молоко. Також жителів цікавили питання щодо обмеження руху в населеному пункті вантажного транспорту та реформування медичної системи. Але найбільш болюче питання – це стан автомобільної дороги від центральної траси до с.Нові Млини. Ця дорога практично вся уражена ямковістю, а окремі ділянки є аварійно небезпечними. Через жахливий стан доріг шкільні автобуси часто виходять із ладу. Батьків гостро турбує питання безпечного та безперебійного підвозу учнів до місць навчання. Автобусне сполучення відсутнє, і людям проблематично дістатися до районного центру.
Прозвітував про проведену роботу і дільничний інспектор поліції Андрій Аникієнко, який наголосив на дотриманні правопорядку на підвідомчій території, надав рекомендації щодо профілактики правопорушень, збереження майна та коштів громадян від шахраїв.
Підсумовуючи сказане, секретар міської ради Наталія Самойлова коротко проінформувала присутніх про проведену роботу в Сновській об’єднаній територіальній громаді в 2017 році та надала роз’яснення щодо інновацій у медичних закладах та розповіла про дотацію на молодняк.
Щодо ремонту доріг, то міська рада відповідає за стан та утримання лише доріг комунальної власності. З 1 січня 2018 року дороги загального користування місцевого значення передані на баланс управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Тому єдиний вихід - звернутися з листом у певні інстанції з проханням вирішити це питання якомога скоріше. Наприкінці зібрання вона подякувала всім, хто прийшов на збори, за співпрацю, взаєморозуміння та довіру.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи Сновської міської ради
В.о.старости зазначила, що були проведені роботи з благоустрою, упорядковані кладовища, пам’ятники полеглим воїнам, видалено аварійне дерево тощо. А ще в минулому році було зроблено міст через Снов в селі Нові Млини – перший об’єкт збудований за рахунок коштів громади. З міського бюджету було виділено понад 110 тис.грн на будівельні роботи. Олена Миколаївна від себе особисто та від всіх виборців висловила слова вдячності Михайлу Росику, депутату міської ради, який турбується про селян та надає всіляку підтримку, зокрема, фінансову допомогу на проведення святкових заходів, придбання новорічних подарунків для дітей тощо. Завдяки йому проводилась розчистка доріг від снігу.
На сходах були присутні секретар міської ради Наталія Самойлова, завідувач сектора з реєстрації та видачі довідок міської ради Юрій Мірошниченко, заступник начальника організаційно-кадрової та інформаційної роботи Наталія Смоляк та дільничний інспектор поліції Андрій Аникієнко.
У ході проведення зборів місцеві жителі мали змогу поставити свої запитання до керівників громади. Найважливіші питання, які турбують селян, це: вуличне освітлення, проблеми із постачанням скрапленого газу, відсутність медичних працівників у фельдшерських пунктах, низькі закупівельні ціни на молоко. Також жителів цікавили питання щодо обмеження руху в населеному пункті вантажного транспорту та реформування медичної системи. Але найбільш болюче питання – це стан автомобільної дороги від центральної траси до с.Нові Млини. Ця дорога практично вся уражена ямковістю, а окремі ділянки є аварійно небезпечними. Через жахливий стан доріг шкільні автобуси часто виходять із ладу. Батьків гостро турбує питання безпечного та безперебійного підвозу учнів до місць навчання. Автобусне сполучення відсутнє, і людям проблематично дістатися до районного центру.
Прозвітував про проведену роботу і дільничний інспектор поліції Андрій Аникієнко, який наголосив на дотриманні правопорядку на підвідомчій території, надав рекомендації щодо профілактики правопорушень, збереження майна та коштів громадян від шахраїв.
Підсумовуючи сказане, секретар міської ради Наталія Самойлова коротко проінформувала присутніх про проведену роботу в Сновській об’єднаній територіальній громаді в 2017 році та надала роз’яснення щодо інновацій у медичних закладах та розповіла про дотацію на молодняк.
Щодо ремонту доріг, то міська рада відповідає за стан та утримання лише доріг комунальної власності. З 1 січня 2018 року дороги загального користування місцевого значення передані на баланс управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Тому єдиний вихід - звернутися з листом у певні інстанції з проханням вирішити це питання якомога скоріше. Наприкінці зібрання вона подякувала всім, хто прийшов на збори, за співпрацю, взаєморозуміння та довіру.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи Сновської міської ради
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