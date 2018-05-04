Вакцинація потрібна

Лише за квітень у Чернігівській області зареєстровано 41 людину, хвору на кір, з них 24 дитини.
У Сновську першою захворіла восьмимісячна дівчинка, яка до цього разом з батьками гостювала в Полтавській області, де нині стрімкий спалах кору. Зараз дитина знаходиться в інфекційному відділенні Сновської ЦРЛ, її стан задовільний. Зовсім поруч зі Сновськом, в смт Березна, захворіли 5 осіб. Головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан розповіла, що лише щеплення є профілактикою від кору. Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає нечутливим до захворювання. В 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію.
Тетяна ЛИТВИН
У Сновську першою захворіла восьмимісячна дівчинка, яка до цього разом з батьками гостювала в Полтавській області, де нині стрімкий спалах кору. Зараз дитина знаходиться в інфекційному відділенні Сновської ЦРЛ, її стан задовільний. Зовсім поруч зі Сновськом, в смт Березна, захворіли 5 осіб. Головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан розповіла, що лише щеплення є профілактикою від кору. Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає нечутливим до захворювання. В 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію.
Тетяна ЛИТВИН
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