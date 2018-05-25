У ветеранській організації

У вівторок відбулося засідання президії ради райорганізації ветеранів у Сновську.
Основними питаннями, які розглядалися на зібранні, стали перерахунок пенсії чорнобильцям та соціальний захист ветеранів. Роз’яснення надали завідуюча сектором пенсійного фонду в районі М.С.Шидловська та представник управління соцзахисту населення РДА Г.П.Близнюк. Голова ветеранської організації Л.Р.Кравець поінформувала присутніх про старт естафети «Слава визволителям України», яка присвячена 75-річчю визволення України від нацистських окупантів.
Основними питаннями, які розглядалися на зібранні, стали перерахунок пенсії чорнобильцям та соціальний захист ветеранів. Роз’яснення надали завідуюча сектором пенсійного фонду в районі М.С.Шидловська та представник управління соцзахисту населення РДА Г.П.Близнюк. Голова ветеранської організації Л.Р.Кравець поінформувала присутніх про старт естафети «Слава визволителям України», яка присвячена 75-річчю визволення України від нацистських окупантів.
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