Організація ветеранів співпрацюватиме із закладами освіти

24 квітня відбулося виїзне засідання районної ради ветеранів на базі Локомотивного депо «Сновськ». Протягом року рада ветеранів вела активну організаційну та просвітницьку роботу з підготовки до 73-річчя Перемоги, підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни, одиноких людей, інвалідів. І як результат – вона одна з кращих первинних організацій ветеранів.
Вони із задоволенням ознайомились з експозиціями музею депо, його історичними досягненнями, відвідали зимовий сад, який назвали райським місцем, побували в робочих цехах, поспілкувалися з працівниками депо. Змістовну та цікаву екскурсію провела Анна Полюшко, за що ветерани були дуже вдячні.
На останок провели засідання, де голови ВО прозвітували про проведену роботу та поділилися планами на майбутнє. Одноголосно вирішили активніше співпрацювати із навчальними закладами, проводити зустрічі та круглі столи в бібліотеках і школах.
Тетяна ЛИТВИН
Вони із задоволенням ознайомились з експозиціями музею депо, його історичними досягненнями, відвідали зимовий сад, який назвали райським місцем, побували в робочих цехах, поспілкувалися з працівниками депо. Змістовну та цікаву екскурсію провела Анна Полюшко, за що ветерани були дуже вдячні.
На останок провели засідання, де голови ВО прозвітували про проведену роботу та поділилися планами на майбутнє. Одноголосно вирішили активніше співпрацювати із навчальними закладами, проводити зустрічі та круглі столи в бібліотеках і школах.
Тетяна ЛИТВИН
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