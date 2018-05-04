ГАЗЕТА МАЄ БУТИ ДОСТУПНОЮ КОЖНОМУ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ!
Українська інформаційна державна політика, як мінімум, має забезпечувати: - реалізацію європейського досвіду державної підтримки місцевих газет – найближчих до людей засобів масової інформації;
- український, а не російський газетний папір – в Україні достатньо комбінатів, щоб забезпечити випуск газет на своєму папері;
- збереження і розвиток сільської пошти для доставки газет в день їх виходу у будь-який куточок України. НІЧОГО З ЦЬОГО НАРАЗІ В УКРАЇНІ НЕ ІСНУЄ! У НАС ВІДСУТНЯ ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ДРУКОВАНИХ ЗМІ! Ми змушені це констатувати у Всесвітній день свободи преси… Пересічний європеєць не уявляє ранку без свіжих хліба, молока і газети. Для нас це поки що недосяжна мрія. У наших селах свіжий хліб – не щодня, молоко – або своє, або розкіш, а газета – коли доставлять… Ми протестуємо проти неймовірного росту тарифів на доставку преси! Ми протестуємо проти повсюдного катастрофічного погіршення якості доставки газет! Ми вимагаємо від держави втрутитись у ситуацію на ринку газетного паперу! У Всесвітній день свободи преси понад 100 редакцій газет, об’єднаних Національною асоціацією українських медіа (НАУМ), нагадують владі про надзвичайну ситуацію в галузі та важливість українських газет для громадян України.
УКРАЇНІ – УКРАЇНСЬКУ ПРЕСУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ПАПЕРІ, ВЧАСНО ДОСТАВЛЕНУ УКРАЇНСЬКОЮ ПОШТОЮ!
ДАВАЙТЕ РАЗОМ!
Газета – це, в першу чергу, читач. Без читача, передплатника – газети не існує… Ми, журналісти, звертаємося до вас, наших читачів, з проханням: підключіться й ви до акції протесту газетярів, зателефонуйте на урядову «гарячу лінію», поставте свої питання! Чому в Україні немає власного газетного паперу? Чому невпинно зростають тарифи на доставку преси? Чому невчасно доставляють газету? Чому закриваються поштові відділення? Телефонуйте!
Допоможіть нам, журналістам, відстояти право кожного громадянина на доступ до суспільно важливої інформації, вчасну і якісну доставку преси! Чим більше голосів, тим потужніша наша сила!
Короткий номер урядової «гарячої лінії» – 1545 (безкоштовно з мереж Укртелекому, мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл).
До акції НАУМ «ПРЕСА – ПРОТИ ПРЕСУ» вже приєдналися близько 200 редакцій газет з усієї України. Виконання наших вимог органами влади цілком можливе, що додатково демонструє збиткова (або безкоштовна) доставка Укрпоштою «Уряд звітує» та постійних збитків (7 млн грн/рік) від доставки газет «Урядовий кур’єр» та «Голос України».
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО АКЦІЇ! Інформуйте своїх читачів про наші вимоги! Зустрічайтесь з народними депутатами на округах! Адже цей випуск газети вже став для редакцій дорожчим на 25-40%.
Газета - найдемократичніший ЗМІ і має залишатися доступним кожному громадянину!
Комментариев нет:
Отправить комментарий