Фонд соцстрахування фінансує догляд за потерпілими на виробництві

За рахунок коштів Фонду соціального страхування України (ФССУ), окрім надання щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей, здійснюється фінансування повного спектру медичних і соціальних послуг, у тому числі лікування в разі нещасного випадку або профзахворювання.
Зокрема, потерпілі на виробництві у разі потреби отримують за кошти Фонду послуги із лікування в закладах охорони здоров’я (у тому числі оперативні втручання, ендопротезування), реабілітаційне і санаторно-курортне лікування, протезування, лікарські засоби та вироби медичного призначення тощо. Також за рахунок ФССУ фінансується надання медичного чи постійного стороннього догляду, витрати на додаткове харчування.
«Фонд фінансує різні види необхідного догляду, мета яких забезпечити осіб з інвалідністю, які втратили працездатність через професійну діяльність, необхідною тимчасовою або постійною допомогою. Першочергово ми орієнтуємось на максимальне відновлення працездатності – фінансуємо лікування, реабілітацію, протезування, але коли людині потрібний догляд для повернення до соціального життя, ми його забезпечуємо», – зазначає директор департаменту медичних та соціальних послуг виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Пухка.
Так, Фондом соціального страхування здійснюється фінансування забезпечення потерпілих спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом або побутовим обслуговуванням в залежності від потреби та ступеня обмеження життєдіяльності, здатності до самообслуговування.
Додаткове харчування призначається з метою забезпечення підвищеної потреби організму потерпілого у харчових речовинах, попередження виникнення недостатності незамінних харчових речовин, використання лікувально-профілактичних властивостей окремих харчових продуктів, які попереджують прогресування деяких професійних захворювань та наслідків нещасних випадків на виробництві.
За оперативними даними, з початку 2018 року ФССУ здійснив виплати на спеціальний медичний догляд для 670 осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, на постійний сторонній догляд – для 2 305 осіб, на побутове обслуговування – для 2 867 потерпілих на виробництві. Здійснено фінансування витрат на додаткове харчування 103 особам.
Зазначимо, упродовж 2017 року виплати на спеціальний медичний догляд отримали 744 особи, на постійний сторонній догляд – 2521 особа, на побутове обслуговування – 3126 осіб, серед яких відповідно 177, 357 та 389 – внутрішньо переміщені особи. Витрати на додаткове харчування профінансовано 114 особам з інвалідністю, в тому числі для 24 внутрішньо переміщених осіб.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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