Історична вітальня: єврейська громада Сновська

Ввечері музей знову приймав гостей в затишній історичній вітальні. Темою розповідей стала роль євреїв у соціально-культурному розвитку Сновська. Директор історичного музею Валентина Москаленко (на фото) зазначила, що витратила майже рік часу, щоб віднайти матеріали в обласному архіві для цієї зустрічі. Як свідчать документи, з 22-х дворів хутора Коржівки за 20 років наш населений пункт перетворився у 8-тисячний Сновськ. І вже в 1899 році єврейська громада звертається в губернію про присвоєння Сновську статусу міста. (Проте такий статус воно отримало пізніше, у 1923 р.).
Кому ж завдячує наше місто своїм швидким розвитком?
– Це заслуга людей, які приїхали сюди, – розповідає Валентина Москаленко. – Була збудована залізниця, в місті відкриваються навчальні заклади, живе багато інтелігенції, серед якої в основному євреї. У 1925 році єврейське населення Сновська становило 44%, найвищий відсоток по області. Вони внесли великий вклад в розвиток культури, освіти, медицини, техніки. Багатьох тих євреїв і досі пам’ятають ті, хто живе у Сновську.
У своїй розповіді працівники музею згадали про відомого музиканта Н.Г.Рахліна, про стоматологів (Курас, Басович, Гольдіни), про лікаря Н.І.Шенько, про педіатра С.Я.Дацківську. До речі, на захід завітала її онука, яка живе у Сновську. Вона подарувала музею багато речей бабусі і дідуся, які нині виставлені в якості експонатів.
Вчителів-євреїв, які працювали в школі №3 (нині – гімназія), назвала Г.І.Жукова. Це Грабовська, Балахонова, Курас, Полякова, Гузей, Журбіна та інші. А відомі всьому світу вихідці зі Сновська – Л.Н.Большаков та А.Н. Рибаков… Директор ЦБС Н.П.Мокросноп розповіла про історію виникнення бібліотеки у нашому місті. Існує легенда, що вона знаходиться саме в єврейському молитовному домі. (До речі, у Сновську по вул.Незалежності досі збереглися будинки, в яких жили євреї. Тоді ця вулиця називалася Новоалєксєєвська). У роки війни бібліотека була знищена, проте з 1946 року відновила свою роботу, очолювана Г.Є.Курасом. Єврей-педагог Г.М.Курас, який жив останні роки в Америці, подарував книги зі своєї бібліотеки книгозбірні Сновська і постійно підтримував зв`язок з бібліотекарями. Багато євреїв, вихідців зі Сновщини, яких доля закинула в Росію, Ізраїль та інші країни, теж не забувають свою малу Батьківщину, цікавляться її сьогоденням.
У передчутті змін в країні, у 80-х роках минулого століття відбувся відтік єврейської інтелігенції з нашого міста. Але слід, який вони залишили в історії, неоціненний, вважають історики.
– Архівні документи свідчать, - розповідає Валентина Москаленко, - що євреї працювали не лише в освіті, культурі і медицині, торгівлі, а й у сфері побутового обслуговування (кравці, фотографи, перукарі), столярами, візниками, машиністами депо, політурниками і навіть хлібопашцями.
Учасники вітальні поринули в минуле, переглянувши відеоролик зі світлинами, на яких були зображені цілі єврейські династії та окремі особистості. Ліричну музичну композицію на скрипці – традиційному єврейському інструменті - виконала викладач дитячої музичної школи ім.Н.Г.Рахліна Надія Козієва. Атмосфера вечора в історичній вітальні була дуже затишна, зіткана зі спогадів про минулі часи нашого міста. Голова Сновської єврейської общини М.А.Письменна, яка була присутня на заході, подякувала за чудовий вечір і пожалкувала, що не запросила в цей день у музей голову обласної общини.
Приємним тематичним доповненням зустрічі стало частування гостей чаєм і єврейською мацою.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Кому ж завдячує наше місто своїм швидким розвитком?
– Це заслуга людей, які приїхали сюди, – розповідає Валентина Москаленко. – Була збудована залізниця, в місті відкриваються навчальні заклади, живе багато інтелігенції, серед якої в основному євреї. У 1925 році єврейське населення Сновська становило 44%, найвищий відсоток по області. Вони внесли великий вклад в розвиток культури, освіти, медицини, техніки. Багатьох тих євреїв і досі пам’ятають ті, хто живе у Сновську.
У своїй розповіді працівники музею згадали про відомого музиканта Н.Г.Рахліна, про стоматологів (Курас, Басович, Гольдіни), про лікаря Н.І.Шенько, про педіатра С.Я.Дацківську. До речі, на захід завітала її онука, яка живе у Сновську. Вона подарувала музею багато речей бабусі і дідуся, які нині виставлені в якості експонатів.
Вчителів-євреїв, які працювали в школі №3 (нині – гімназія), назвала Г.І.Жукова. Це Грабовська, Балахонова, Курас, Полякова, Гузей, Журбіна та інші. А відомі всьому світу вихідці зі Сновська – Л.Н.Большаков та А.Н. Рибаков… Директор ЦБС Н.П.Мокросноп розповіла про історію виникнення бібліотеки у нашому місті. Існує легенда, що вона знаходиться саме в єврейському молитовному домі. (До речі, у Сновську по вул.Незалежності досі збереглися будинки, в яких жили євреї. Тоді ця вулиця називалася Новоалєксєєвська). У роки війни бібліотека була знищена, проте з 1946 року відновила свою роботу, очолювана Г.Є.Курасом. Єврей-педагог Г.М.Курас, який жив останні роки в Америці, подарував книги зі своєї бібліотеки книгозбірні Сновська і постійно підтримував зв`язок з бібліотекарями. Багато євреїв, вихідців зі Сновщини, яких доля закинула в Росію, Ізраїль та інші країни, теж не забувають свою малу Батьківщину, цікавляться її сьогоденням.
У передчутті змін в країні, у 80-х роках минулого століття відбувся відтік єврейської інтелігенції з нашого міста. Але слід, який вони залишили в історії, неоціненний, вважають історики.
– Архівні документи свідчать, - розповідає Валентина Москаленко, - що євреї працювали не лише в освіті, культурі і медицині, торгівлі, а й у сфері побутового обслуговування (кравці, фотографи, перукарі), столярами, візниками, машиністами депо, політурниками і навіть хлібопашцями.
Учасники вітальні поринули в минуле, переглянувши відеоролик зі світлинами, на яких були зображені цілі єврейські династії та окремі особистості. Ліричну музичну композицію на скрипці – традиційному єврейському інструменті - виконала викладач дитячої музичної школи ім.Н.Г.Рахліна Надія Козієва. Атмосфера вечора в історичній вітальні була дуже затишна, зіткана зі спогадів про минулі часи нашого міста. Голова Сновської єврейської общини М.А.Письменна, яка була присутня на заході, подякувала за чудовий вечір і пожалкувала, що не запросила в цей день у музей голову обласної общини.
Приємним тематичним доповненням зустрічі стало частування гостей чаєм і єврейською мацою.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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