Фонд планує впровадити електронні заяви-розрахунки для виплат за листками непрацездатності

Пропонується затвердити нову форму заяви-розрахунку та створюються умови щодо мінімізації помилок при проведенні нарахувань.
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України ініціювала затвердження нового порядку фінансування страхувальників (роботодавців) для надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Зокрема, зазначений порядок врегулює механізм та умови фінансування виплат за листками непрацездатності та окремих страхових виплат.Відповідний проект постанови буде винесено на розгляд правління ФССУ.
Запропонований проект постанови зберігає більшу кількість норм, які наразі регулюють механізм фінансування страхувальників для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих страхових виплат потерпілим на виробництві. Крім того, в проекті враховані зміни, що вносилися до ЗУ № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» впродовж 2015–2017 років.
Упередження помилок при проведенні нарахувань
Метою проекту порядку є запровадження нових підходів щодо обслуговування страхувальників та упередження можливих помилок при визначенні страхувальниками розміру допомоги та страхових виплат. Зокрема, у проекті передбачено, що робочі органи виконавчої дирекції Фонду до прийняття рішення про проведення фінансування будуть здійснювати попередній контроль щодо правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надавати рекомендації страхувальнику щодо їх усунення. Перевірки будуть проводитись за допомогою звірки даних, наведених страхувальником у заявах-розрахунках, та відомостями, що містяться у Державному реєстрі застрахованих осіб.
Умови для нівелювання затримок виплат працівникам і скорочення звітності для роботодавців
Запроваджується система оперативного інформування робочих органів виконавчої дирекції Фонду щодо проведення виплат застрахованим особам шляхом надання повідомлення. Це надасть можливість Фонду своєчасно захистити права застрахованих осіб у разі затримки належних їм виплат.
Крім того, реалізація проекту порядку створює умови для подальшого зменшення навантаження на страхувальників шляхом спрощення звітності та скорочення кількості перевірок.
Електронні заяви-розрахунки
Проект порядку затверджує нову форму заяви-розрахунку та запроваджує можливість її подання в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
Комментариев нет:
Отправить комментарий