Ефективність реабілітації складних патологій за кошти Фонду становить 83%

У 2017 році за кошти Фонду соціального страхування України реабілітаційне лікування отримали понад 25 000 застрахованих осіб і членів їх сімей, серед яких більше 19 000 мали складну патологію з тривалим лікуванням – завдяки отриманій реабілітації 83% з них відновили здоров’я та приступили до роботи одразу після повернення з санаторію.
Вчасна реабілітація також є одним з головних чинників упередження настання первинної інвалідності. Фонд здійснює направлення застрахованих осіб на відновне лікування до санаторно-курортних закладів одразу зі стаціонару закладу охорони здоров’я, що збільшує ефективність подальшого лікування, наголосив голова правління ФССУ Володимир Саєнко.
«Під час реформування механізму надання реабілітації за кошти Фонду ми керувались потребою в оперативності і максимально скоротили терміни оформлення послуги для застрахованих. Відійшли від практики довідок, відмовились від путівок, які завжди мали певну визначену дату заїзду, передбачили в порядку строки етапів надання реабілітації – представник Фонду особисто приходить у лікарню до пацієнта не пізніше наступного дня після того, як заклад охорони здоров’я повідомляє Фонд про особу, що потребує реабілітації», – говорить Володимир Саєнко.
З метою збільшення показників ефективності реабілітаційного лікування постановою правління ФССУ від 13.07.2017 №39 застрахованій особі надано право вибору санаторно-курортного закладу для проходження лікування. За словами В. Саєнка, це має сприяти конкуренції між оздоровницями в частині покращення якості надання ними послуг.
З початку року на реабілітаційне лікування за кошти Фонду соцстрахування було направлено 9 700 застрахованих осіб.
Нагадаємо, з 01 січня 2018 року Фонд впровадив реформу надання соціальних послуг, перевівши їх на адресність. Сьогодні ФССУ оплачує реабілітаційне лікування за медичними показами кожному працевлаштованому, потреба в забезпеченні соціальною послугою покриваються повністю.
Процедура направлення на реабілітацію:
– після надання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності реабілітації за певним профілем, лікувальний заклад повідомляє робочий орган Фонду про наявність на лікуванні особи, що має покази для проходження відновного лікування;
– не пізніше наступного дня у стаціонар лікарні до пацієнта прибуває фахівець Фонду, який за наданим паспортом та ідентифікаційним кодом самостійно перевіряє, чи є особа застрахованою, та разом із хворим заповнює заяву на відновне лікування;
– пацієнту надається перелік санаторіїв, які відповідають вимогам по профілю його хвороби, і він самостійно обирає санаторно-курортний заклад для проходження лікування;
– орган Фонду узгоджує з санаторієм наявність вільних місць і укладається тристоронній договір – між Фондом, санаторієм і хворим;
– застрахована особа направляється до санаторно-курортного закладу на відновне лікування зі стаціонару лікарні. На час реабілітації продовжується лікарняний листок, за яким Фондом фінансується допомога по тимчасовій втраті працездатності, аби компенсувати особі втрачений за час лікування заробіток;
– після проходження реабілітації застрахованою особою підписується акт приймання-передачі наданих послуг.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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