Радість, не зіпсована дощем

Доброю традицією може стати подія, яка відбулася минулої суботи на стадіоні нашого міста. Уже другий рік з нагоди Всесвітнього дня сім`ї та Дня Європи громадською організацією «Модна зона» (керівник Євгенія Гордюк), проводиться чудове і веселе культурно-спортивне свято.
Було дуже приємно бачити, що цього року воно викликало більше зацікавлення як у глядачів, так і в учасників. Той факт, що взяти участь у веселих змаганнях приїхала велика команда з Корюківки, сім`ї із Тур`ї та Кучинівки, говорить сам за себе. І, навіть, попри те, що на самому початку дощ змусив усіх дуже швидко перебратися з відкритого повітря до зали спортивної школи – настрою це не зіпсувало, а додало більшого азарту.
Цього року свій хист у різноманітних іграх та змаганнях показували дві великі команди зі Сновська та Корюківки – по 24 (!) учасники в кожній. І в кожній було по шість сімей. Честь Сновщини захищали сім`ї Кузьменко, Закружні, Нікітенко (на фото), Воробей, Карась, Коваль та Ісакових. Все було по-справжньому: і щира радість та сміх від перемог, і дитячі сльози від невдач. Та головне, що пронизувало свято – це «тато, мама, я – дружна сім`я».
Відкрили свято та не давали нудьгувати глядачам в перервах між конкурсами учасники батлу «Фешн Зон» із Корюківки та Сновська. А жінки із команд «Фітнес 30+» та «Фітнес 40+» (керівник Євгенія Гордюк) довели, що вік зовсім не заважає виконувати танцювальну аеробіку в стилі «Зумбо».
Радості на цьому святі сім`ї вистачило всім, як і смачних призів, які надали спонсори – народний депутат України Олександр Євлахов, керівник місцевої партійної організації Радикальної партії О.Ляшка Павло Мірошниченко, депутат обласної ради Олег Хасенко та партія «Наш край».
А справедливе суддівство вели вчитель фізичного виховання Ярослав Бондаревський та помічник народного депутата О.Євлахова Вадим Сергійко. Ну і, звичайно, музичний супровід всього свята був на висоті. Олександр Бівалькевич із своїм завданням упорався чудово. А перемогла, як завжди, дружба і усмішки щасливих дітей.
Та, на жаль, була і маленька ложка дьогтю, яка дуже здивувала і наших гостей із Корюківки. Як і минулого року, свято проігнорували всі керівники нашої громади. А жаль.
Василь Бондаревський
Було дуже приємно бачити, що цього року воно викликало більше зацікавлення як у глядачів, так і в учасників. Той факт, що взяти участь у веселих змаганнях приїхала велика команда з Корюківки, сім`ї із Тур`ї та Кучинівки, говорить сам за себе. І, навіть, попри те, що на самому початку дощ змусив усіх дуже швидко перебратися з відкритого повітря до зали спортивної школи – настрою це не зіпсувало, а додало більшого азарту.
Цього року свій хист у різноманітних іграх та змаганнях показували дві великі команди зі Сновська та Корюківки – по 24 (!) учасники в кожній. І в кожній було по шість сімей. Честь Сновщини захищали сім`ї Кузьменко, Закружні, Нікітенко (на фото), Воробей, Карась, Коваль та Ісакових. Все було по-справжньому: і щира радість та сміх від перемог, і дитячі сльози від невдач. Та головне, що пронизувало свято – це «тато, мама, я – дружна сім`я».
Відкрили свято та не давали нудьгувати глядачам в перервах між конкурсами учасники батлу «Фешн Зон» із Корюківки та Сновська. А жінки із команд «Фітнес 30+» та «Фітнес 40+» (керівник Євгенія Гордюк) довели, що вік зовсім не заважає виконувати танцювальну аеробіку в стилі «Зумбо».
Радості на цьому святі сім`ї вистачило всім, як і смачних призів, які надали спонсори – народний депутат України Олександр Євлахов, керівник місцевої партійної організації Радикальної партії О.Ляшка Павло Мірошниченко, депутат обласної ради Олег Хасенко та партія «Наш край».
А справедливе суддівство вели вчитель фізичного виховання Ярослав Бондаревський та помічник народного депутата О.Євлахова Вадим Сергійко. Ну і, звичайно, музичний супровід всього свята був на висоті. Олександр Бівалькевич із своїм завданням упорався чудово. А перемогла, як завжди, дружба і усмішки щасливих дітей.
Та, на жаль, була і маленька ложка дьогтю, яка дуже здивувала і наших гостей із Корюківки. Як і минулого року, свято проігнорували всі керівники нашої громади. А жаль.
Василь Бондаревський
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