Виконавчий комітет заборонив продаж алкоголю у вечірній час

З метою формування в суспільстві здорового способу життя, зниження рівня споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива серед населення, усунення порушень громадського порядку у нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Заборонити в м.Сновськ торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у нічний час з 22.00 год. до 07.00 год. у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах, крім закладів ресторанного господарства, враховуючи вихідні дні і свята.
Комментариев нет:
Отправить комментарий