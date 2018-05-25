Маленькі патріоти

Закінчився черговий навчальний рік не тільки у школах. Своєрідним завершенням він є і в дитсадках. Як розповідає директор ДНЗ №1 м.Сновськ Любов П`ятковська, в цьому році в садочку три випускні групи. Це майже 60 хлопчиків та дівчаток, які з 1 вересня підуть у перший клас. А їм на зміну батьки приведуть малечу 2-3- річного віку.
В останні дні травня в садочку пройдуть випускні, розпочнеться пора літніх відпусток у працівників. Та вже зараз заклад готується до нового навчального року, розпочато плановий ремонт ігрових майданчиків. Необхідний матеріал надали спонсори та господарча група управління освіти. Вже відремонтовано та наповнено пісочниці (дві з’явилися нові), зроблено ганок одного з корпусів, встановлюється нова огорожа. На черзі, аби погода сприяла – фарбування на ігрових майданчиках. Кошти на фарбу були зібрані батьківським комітетом, який організував показ мультфільмів для дітей.
– Звичайно, хотілося б, щоб і держава більше фінансової уваги приділяла дошкільним навчальним закладам, - говорить директор. - Адже дійсно деяке ігрове обладнання застаріло і потребує заміни.
Робота дошкільного закладу направлена на патріотичне виховання дітей. Тут з ясельної групи прищеплюють любов до України та родини.
Ми завітали в садочок саме у День вишиванки. Майже всі дітки і працівники закладу прийшли у вишитих сорочках і сукнях. Одягаючи вишиванку на святкові заходи, вихованці закладу вже розуміють, що це не просто одяг, а символ нашої держави. На заняттях з народознавства вихователі формують уявлення в дітей про історію нашої Батьківщини, народні традиції і звичаї. Знаючи, що таке українська вишивка, діти із захопленням роздивлялися орнаменти одне в одного на вишиванках, і знаходили знайомі елементи і символи.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
В останні дні травня в садочку пройдуть випускні, розпочнеться пора літніх відпусток у працівників. Та вже зараз заклад готується до нового навчального року, розпочато плановий ремонт ігрових майданчиків. Необхідний матеріал надали спонсори та господарча група управління освіти. Вже відремонтовано та наповнено пісочниці (дві з’явилися нові), зроблено ганок одного з корпусів, встановлюється нова огорожа. На черзі, аби погода сприяла – фарбування на ігрових майданчиках. Кошти на фарбу були зібрані батьківським комітетом, який організував показ мультфільмів для дітей.
– Звичайно, хотілося б, щоб і держава більше фінансової уваги приділяла дошкільним навчальним закладам, - говорить директор. - Адже дійсно деяке ігрове обладнання застаріло і потребує заміни.
Робота дошкільного закладу направлена на патріотичне виховання дітей. Тут з ясельної групи прищеплюють любов до України та родини.
Ми завітали в садочок саме у День вишиванки. Майже всі дітки і працівники закладу прийшли у вишитих сорочках і сукнях. Одягаючи вишиванку на святкові заходи, вихованці закладу вже розуміють, що це не просто одяг, а символ нашої держави. На заняттях з народознавства вихователі формують уявлення в дітей про історію нашої Батьківщини, народні традиції і звичаї. Знаючи, що таке українська вишивка, діти із захопленням роздивлялися орнаменти одне в одного на вишиванках, і знаходили знайомі елементи і символи.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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