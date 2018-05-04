Аграрії розпочали весняний посів

ТОВ «Щорсагроімпульс» та ПСП «Сновський», директором яких є Сергій Скоробогатько, вже приступили до посіву ярих культур під урожай 2018 року.
- Цьогоріч посівна стартувала пізніше запланованих термінів у зв’язку з пізнім початком весни. Деякі ділянки полів ще й досі не обробляються через надмірну вологість.
Основними культурами для посіву стали соняшник, кукурудза та горох. Усього ми плануємо 400 га землі засіяти горохом, більше тисячі гектарів – соняшником та більше ста – кукурудзою. Станом на 26 квітня аграрії вже засіяли 170 га соняшнику та 50 га – кукурудзи. Посів гороху плануємо закінчити цього ж дня. Загалом, розраховуємо закінчити посів, не відстаючи від плану, - розповідає головний агроном Василь Клименко.
Готуючись до весняних польових робіт, ця група компаній поповнила свій технічний парк потужним трактором «Джон Дір» та посівним комплексом «Хорш». Ця техніка дозволяє працювати вдень та вночі, та надає можливість для якісного посіву як у пересушений, так і у перезволожений грунт.
І хоч говорити про збір врожаю ще дуже рано, аграрії сподіваються, що результат цього року буде не гіршим, ніж минулого.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
- Цьогоріч посівна стартувала пізніше запланованих термінів у зв’язку з пізнім початком весни. Деякі ділянки полів ще й досі не обробляються через надмірну вологість.
Основними культурами для посіву стали соняшник, кукурудза та горох. Усього ми плануємо 400 га землі засіяти горохом, більше тисячі гектарів – соняшником та більше ста – кукурудзою. Станом на 26 квітня аграрії вже засіяли 170 га соняшнику та 50 га – кукурудзи. Посів гороху плануємо закінчити цього ж дня. Загалом, розраховуємо закінчити посів, не відстаючи від плану, - розповідає головний агроном Василь Клименко.
Готуючись до весняних польових робіт, ця група компаній поповнила свій технічний парк потужним трактором «Джон Дір» та посівним комплексом «Хорш». Ця техніка дозволяє працювати вдень та вночі, та надає можливість для якісного посіву як у пересушений, так і у перезволожений грунт.
І хоч говорити про збір врожаю ще дуже рано, аграрії сподіваються, що результат цього року буде не гіршим, ніж минулого.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий