Про опалювальний сезон і боротьбу з пияцтвом

йшлося у вівторок на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації
Вів засідання голова РДА Валерій Радібеда. Участь у роботі колегії взяв міський голова Олександр Медведьов. Про підсумки проходження минулого опалювального сезону та підготовку господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років доповіла начальник відділу економічного розвитку, ЖКГ, надання адмінпослуг та з питань надзвичайних ситуацій РДА Наталія Близнюк. Вона поінформувала присутніх, що опалювальний сезон пройшов без ускладнень. До його початку було проведено комплекс робіт з енергозбереження – утеплення будівель та заміна вікон. Кредиторська заборгованість бюджетних установ і організацій за енергоносії та житлово-комунальні послуги на 1 травня ц.р. відсутня.
Як і в минулий період, значна увага нині приділяється заходам, які спрямовані на раціональне використання енергоресурсів. Передбачено на наступний опалювальний сезон скорочення споживання газу і поступовий перехід установ, бюджетних та комунальних організацій, домогосподарств населення на місцеві види палива – дрова, торф, пелети. Як зазначила доповідач, дров у районі в достатній кількості. Проте прозвучало запитання, що чомусь на місцевих пилорамах вже навіть не записують в чергу людей на придбання обрізків. То чи точно вистачить дров у лісництвах на весь район і яка ціна на них буде? Відповідь райдержадміністрація пообіцяла надати найближчим часом після докладного вивчення ситуації.
Роботи ж з утеплення приміщень та будівництво котелень на дровах продовжуватимуться. Вже розпочалася заготівля палива в закладах освіти, охорони здоров’я, культури тощо. Потреба в дровах для них складає 4000 м куб., у торфобрикеті – 331 тонна.
Комунальне підприємство «Щорська ЖЕД» проводитиме підготовку будинків, які воно обслуговує. На 10 з них заплановано проведення ремонту даху, у п’яти – провести ремонт опалювальних печей тощо. Підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства здійснює ПрАТ «Комунальник» та Сновська дільниця Конотопського територіального управління. Сновською дільницею ПАТ «Облтеплокомуненерго» до роботи в осінньо-зимовий період готується 3 котельні та 1,9 км тепломереж і гарячого водопостачання.
В обговоренні доповіді взяв участь старший інженер Сновської дільниці Корюківського відділення управління експлуатації ПАТ «Чернігівгаз» Володимир Міщенко. На Сновщині газифіковано 10 населених пунктів, в тому числі – 9 сіл. На обслуговуванні дільниці знаходиться 255 км газопроводів, 5209 квартир та 49 комунальних установ. Постійно проводяться ремонти, модернізація та обстеження мережі, підключення до неї абонентів. Особливо це актуально у весняно-літній період. Володимир Сергійович подякував всім за розуміння, коли в районі через ремонтні роботи довелося відключити газ. Тиск у мережі не падав, тож працівники швидко впоралися з поставленим завданням і швидко відновили газопостачання.
Доповідачем з другого питання на колегії був заступник начальника Сновського відділення поліції Олег Салата. Він поінформував про заходи в районі щодо посилення боротьби з пияцтвом, виготовленням і збутом алкогольних напоїв. У нинішньому році в стані алкогольного сп’яніння вже скоєно 5 злочинів, тоді як за весь минулий рік було тільки 8 таких випадків. За цей рік було здійснено поліцією 46 перевірок щодо виготовлення та реалізації фальсифікованих горілчаних напоїв. Зафіксовано 1 факт продажу спиртних напоїв неповнолітнім та 5 фактів – споювання неповнолітніх дорослими особами. До адмінвідповідальності притягнуто 30 порушників, які продавали алкоголь домашнього виробництва, і 15 порушників, які купували такі спиртні напої. З метою попередження злочинів у громадських місцях, що скоюють у стані алкогольного сп’яніння, правоохоронцями постійно проводиться комплекс оперативно-профілактичних заходів.
На зауваження міського голови Олександра Медведьова щодо низької кількості зафіксованих порушень про незаконний продаж спиртного Олег Салата зазначив про скорочення штату дільничних з 12 до 4 осіб. У свою чергу голова райдержадміністрації Валерій Радібеда рекомендував поліцейським розпочати практику проведення рейдів з виявлення спиртових точок із залученням дружинників. (До відома: всі, хто отримує дозвіл на придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї, автоматично включаються до лав добровільної народної дружини Сновщини). На завершення засідання очільник громади нагадав всім присутнім, що на території ОТГ вступила в силу заборона торгівлі спиртними напоями у нічний час.
Лариса
МАРТИНЕНКО
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