Порядок реєстрації місця реєстрації новонароджених дітей

Сновський районний відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, в рамках проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!» продовжує на сторінках газети «Промінь» інформувати населення та надавати практичні рекомендацій щодо захисту прав громадян за найбільш актуальними напрямами.
Тема сьогоднішньої публікації - порядок прийняття працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.
Міністерством юстиції України, з метою створення сприятливих умов спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг, спрощено порядок подачі заяв щодо реєстрації місця проживання новонароджених дітей.
За бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини у відділах державної реєстрації актів цивільного стану.
Відповідно до правил реєстрації місця проживання для реєстрації місця проживання новонародженої дитини необхідні
- паспорти батьків;
- паспорти батьків;
- свідоцтво про народження дитини;
- квитанція про сплату адміністративного збору (реквізити рахунків можна отримати у відділі державної реєстрації актів цивільного стану );
- копію витягу про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (у разі подання документів для реєстрації місця проживання дітей одинокими матерями).
Новонароджену дитину можна зареєструвати за місцем реєстрації батька або матері. Якщо батьків у дитини немає, то вона може бути зареєстрована на житловій площі опікуна. При наявності батьків, дитина може бути зареєстрована тільки з ними. Тому реєстрація місця проживання новонародженого до бабусі або до іншого родича неможлива.
Звертаємо увагу, що батьки мають право зареєструвати малюка на своїй житлоплощі без згоди на те інших членів сім’ї та власника, для цієї процедури необхідно присутність обох батьків.
Згідно з чинним законодавством батьки або інші законні представники зобов’язані
- зареєструвати народження дитини протягом одного місяця від дати народження;
- місце проживання новонародженої дитини - протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.
Переваги сервісу: батьки мають можливість одночасно з реєстрацією народження зареєструвати і місце проживання своєї дитини та заощадити свій час.
Начальник Сновського р/в ДРАЦС
ГТУЮ у Чернігівській області Ю.В.Реута
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