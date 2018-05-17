Зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» взяв участь у Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі «Під маскою легенд». Конкурс проходив в Чернігові з 4 по 6 травня.
Журі конкурсу формувалося з провідних фахівців культури та мистецтв, музично-громадських діячів та педагогів України. Серед шанованих членів був і наш земляк – Іван Леонідович Корінь – диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України.
Всі учасники триденного фестивалю-конкурсу чекали миті нагородження. Солісти ансамблю «Світлячок» Анна Надточій (естрадний вокал), Анна Савостенко (народна пісня), Дар’я Чечило (народна пісня) стали лауреатами ІІ премії. (До речі, Даша Чечило отримала І премію за участь у конкурсі «Твої таланти, Деснянський краю» в м.Ніжин разом з іншими солістами «Світлячка»).
А колектив «Світлячок» став лауреатом І премії в номінації фольклорно-етнографічний жанр і в якості нагороди отримав сертифікат на участь у конкурсі «Золота скарбничка» (м.Запоріжжя).
Всіх учасників організатори пригостили тортом.
Канікули вже зовсім близько, але колектив готується до Всеукраїнського конкурсу «Червона рута», який відбудеться 19-20 травня в м.Чернігів.
О.СЕНЧЕНКО,
керівник зразкового вокального ансамблю «Світлячок»
Журі конкурсу формувалося з провідних фахівців культури та мистецтв, музично-громадських діячів та педагогів України. Серед шанованих членів був і наш земляк – Іван Леонідович Корінь – диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України.
Всі учасники триденного фестивалю-конкурсу чекали миті нагородження. Солісти ансамблю «Світлячок» Анна Надточій (естрадний вокал), Анна Савостенко (народна пісня), Дар’я Чечило (народна пісня) стали лауреатами ІІ премії. (До речі, Даша Чечило отримала І премію за участь у конкурсі «Твої таланти, Деснянський краю» в м.Ніжин разом з іншими солістами «Світлячка»).
А колектив «Світлячок» став лауреатом І премії в номінації фольклорно-етнографічний жанр і в якості нагороди отримав сертифікат на участь у конкурсі «Золота скарбничка» (м.Запоріжжя).
Всіх учасників організатори пригостили тортом.
Канікули вже зовсім близько, але колектив готується до Всеукраїнського конкурсу «Червона рута», який відбудеться 19-20 травня в м.Чернігів.
О.СЕНЧЕНКО,
керівник зразкового вокального ансамблю «Світлячок»
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