Медицина, благоустрій і вшанування ветеранів – головні теми, які обговорили на засіданні громадської ради при РДА

За участю голови райдержадміністрації Валерія Радібеди відбулося чергове засідання громадської ради РДА. На порядку денному було розглянуто 8 питань.
Про медичну реформу і необхідність укладання угод з лікарями поінформувала головний лікар КУ «Сновський центр ПМСД» Олена Шарпан і відповіла на численні запитання. Наразі у первинній ланці медицини в районі працює два лікарі-педіатри, 2 лікарі терапевти та 5
сімейних лікарів. Кінцевого терміну підписання угод не існує, та варто, як зазначила доповідач, визначитися з лікарем до кінця року, щоб наша лікарня почала отримувати кошти на її розвиток. Нині в ПМСД є вже свій кардіограф та своя лабораторія.
Про відзначення в районі Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у ІІ-ій Світовій війні доповів присутнім заступник голови РДА Володимир Карпенко. Нагадав він також, що 27 травня в районі проводитиметься обласний фольклорний фестиваль ім. Полевика.
На засіданні були озвучені відповіді, що надійшли від Сновської міськради. Пропозицію щодо створення громадської ради при міськраді депутати відхилили. А от Програма підтримки дітей з неблагополучних сімей, які опинилися в умовах стаціонару ЦРЛ, розроблену громадською радою та головним лікарем ЦРЛ Миколою Куценком, на останній сесії була прийнята. Щодо долі приміщень закритих установ міста та занедбаних напівзруйнованих будинків, сортування сміття, члени громадської ради вирішили наступного разу запросити на засідання інспектора з благоустрою міської ради. В усьому цивілізованому світі платять за вивіз і утилізацію сміття. Але наші земляки укладати договори на вивіз сміття чомусь не поспішають. Та й стан нашого полігону побутових відходів незадовільний. Через те, що він недобудований, та й ще впав паркан, пластикові пакети розлітаються на прилеглі городи. При цьому ЖЕД, яка вивозить на сміттєзвалище сміття, платить за це ПрАТ «Комунальник», яке його обслуговує. Тож члени громадської ради вирішили направити звернення до міськради щодо передачі КУ «Щорська ЖЕД» на обслуговування полігон. Це, на їхню думку, було б логічно. Але логічнніше, звичайно, спочатку завершити його будівництво...
Далі з оголошенням для членів громадської ради виступила завідуюча сектором інформдіяльності та комунікації з громадськістю РДА Ірина Шуба. Вона рекомендувала всім громадським організаціям району взяти участь в конкурсі проектів, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету. Пропозиції приймаються включно до 1 серпня і за кожну можна отримати до 25 тис. гривень. (Додаткова інформація розміщена на сайті облдержадміністрації).
Наступним питанням засідання було розгляд звернення члена громадської ради Івана Зуба щодо забудови площі Сновська: «Між Будинком культури та ТЦ «Берізка» планується збудувати 5-поверховий будинок з офісом на першому поверсі. Я вважаю, що це повинна бути будівля не вище 3-х поверхів, а не 5-поверхівка, як заплановано. Бо високий будинок не буде окрасою центра міста. Одночасно, на мою думку, варто спроектувати аналогічний симетричний будинок поряд з редакцією газети, перед будівлею колишньої лазні. Тоді площа матиме завершений вигляд. При цьому треба перенести міський туалет в інше місце, можливо, за Будинок культури. Я вважаю, що цю пропозицію необхідно направити до міської ради, щоб вони розглянули її при розробці генерального плану Сновська». Члени громадської ради вирішили підтримати звернення.
На завершення засідання було попередньо визначено, що наступного разу рада проведе збори у червні. Всі зауваження і пропозиції, які прозвучали на зібранні, у вигляді протокольного рішення направили до райдержадміністрації.
Лариса МАРТИНЕНКО, голова громадської ради при РДА
Про медичну реформу і необхідність укладання угод з лікарями поінформувала головний лікар КУ «Сновський центр ПМСД» Олена Шарпан і відповіла на численні запитання. Наразі у первинній ланці медицини в районі працює два лікарі-педіатри, 2 лікарі терапевти та 5
сімейних лікарів. Кінцевого терміну підписання угод не існує, та варто, як зазначила доповідач, визначитися з лікарем до кінця року, щоб наша лікарня почала отримувати кошти на її розвиток. Нині в ПМСД є вже свій кардіограф та своя лабораторія.
Про відзначення в районі Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у ІІ-ій Світовій війні доповів присутнім заступник голови РДА Володимир Карпенко. Нагадав він також, що 27 травня в районі проводитиметься обласний фольклорний фестиваль ім. Полевика.
На засіданні були озвучені відповіді, що надійшли від Сновської міськради. Пропозицію щодо створення громадської ради при міськраді депутати відхилили. А от Програма підтримки дітей з неблагополучних сімей, які опинилися в умовах стаціонару ЦРЛ, розроблену громадською радою та головним лікарем ЦРЛ Миколою Куценком, на останній сесії була прийнята. Щодо долі приміщень закритих установ міста та занедбаних напівзруйнованих будинків, сортування сміття, члени громадської ради вирішили наступного разу запросити на засідання інспектора з благоустрою міської ради. В усьому цивілізованому світі платять за вивіз і утилізацію сміття. Але наші земляки укладати договори на вивіз сміття чомусь не поспішають. Та й стан нашого полігону побутових відходів незадовільний. Через те, що він недобудований, та й ще впав паркан, пластикові пакети розлітаються на прилеглі городи. При цьому ЖЕД, яка вивозить на сміттєзвалище сміття, платить за це ПрАТ «Комунальник», яке його обслуговує. Тож члени громадської ради вирішили направити звернення до міськради щодо передачі КУ «Щорська ЖЕД» на обслуговування полігон. Це, на їхню думку, було б логічно. Але логічнніше, звичайно, спочатку завершити його будівництво...
Далі з оголошенням для членів громадської ради виступила завідуюча сектором інформдіяльності та комунікації з громадськістю РДА Ірина Шуба. Вона рекомендувала всім громадським організаціям району взяти участь в конкурсі проектів, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету. Пропозиції приймаються включно до 1 серпня і за кожну можна отримати до 25 тис. гривень. (Додаткова інформація розміщена на сайті облдержадміністрації).
Наступним питанням засідання було розгляд звернення члена громадської ради Івана Зуба щодо забудови площі Сновська: «Між Будинком культури та ТЦ «Берізка» планується збудувати 5-поверховий будинок з офісом на першому поверсі. Я вважаю, що це повинна бути будівля не вище 3-х поверхів, а не 5-поверхівка, як заплановано. Бо високий будинок не буде окрасою центра міста. Одночасно, на мою думку, варто спроектувати аналогічний симетричний будинок поряд з редакцією газети, перед будівлею колишньої лазні. Тоді площа матиме завершений вигляд. При цьому треба перенести міський туалет в інше місце, можливо, за Будинок культури. Я вважаю, що цю пропозицію необхідно направити до міської ради, щоб вони розглянули її при розробці генерального плану Сновська». Члени громадської ради вирішили підтримати звернення.
На завершення засідання було попередньо визначено, що наступного разу рада проведе збори у червні. Всі зауваження і пропозиції, які прозвучали на зібранні, у вигляді протокольного рішення направили до райдержадміністрації.
Лариса МАРТИНЕНКО, голова громадської ради при РДА
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