Як у Європі, а, може, й краще!

Нещодавно журналістські делегації кількох областей брали участь у Всеукраїнській конференції НАУМ, яку гостинно зустріла, продемонструвавши найвищий рівень вражень, гостинна Ірпінська земля.
Конференція була насиченою інформаційними знаннями, практичними заняттями, зустрічами із цікавими людьми – маститими журналістами, письменниками, діячами культури і мистецтва, депутатами.
Окремі ж враження залишилися від зустрічей (їх було декілька) із мером Ірпеня Володимиром Карплюком (на фото). Випускник Національної академії державної податкової служби, громадський активіст, у минулому великий бізнесмен, він, приміром, у декларації про доходи не так давно вказав у своєму володінні аж 67(!) квартир. Володимир Карплюк продемонстрував із нами свою відкритість, готовність до ведення постійного діалогу і те, власне, за що його містяни люблять: свою харизму і вміння господарювати.
Попри постійні скандальні ситуації із землею, звинувачення у земельному правовому нігілізмі, інші докори у питаннях нерухомості, ірпінський мер продовжує набирати бали у своїх виборців, партійного електорату партії «Нові обличчя» (є її очільником). А все через підтримку у створенні абсолютно нової моделі ведення економіки. Можливо, журналісти й помилялися, але поспілкувавшись із цією людиною, не можна було не підхопити море позитивну й ключової енергії.
До речі, й саме місто нагадувало клаптик чистої Європи (варіант прибалтійських країн), де все ідеально впорядковане, компактне, естетично досконале. Я, чесне слово, по-доброму раділа…
Олена КОМПАНЕЦЬ
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