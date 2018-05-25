Депо Сновськ нарощує обсяги виробництва

Коли є робота і достойна зарплата, люди впевнені в своєму майбутньому. Одним з підприємств на теренах Сновщини, яке працює, нарощує обсяги виробництва та має в планах збільшення штату є депо Сновськ. Про його роботу розповів «Променю» в.о. начальника локомотивного депо Сновськ Сергій Котляревський.
Реструктуризація на залізниці триває вже не один рік. Торкнулася вона і нашого депо. Спочатку були наміри перетворити його тільки в експлуатаційний цех, згодом – в оборотне депо, яке підпорядковуватиметься Конотопу. Але зусиллями тодішнього керівника В.Б. Зайончковського, який забив на сполох, щоб вберегти підприємство, депутатами райради було направлено звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та «Укрзалізниці» щодо недопущення позбавлення статусу відокремленого підрозділу локомотивного депо Щорс та переведення його в статус оборотного депо відокремленого підрозділу – локомотивне депо Конотоп. Залучилися підтримкою і народних депутатів. Це дало результат - депо Сновськ залишилося, та ще й працює з гарними показниками.
Нині в штаті 182 робітники (з них 28 жінок), є 5 вакансій. Проходять практику 6 учнів Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, троє з яких планують прийти на роботу в наше депо. Середня заробітна плата на підприємстві значно вища, порівняно з іншими на Сновщині, її місячний фонд складає майже 1 мільйон гривень. Щомісячно в місцевий бюджет депо сплачує податків близько 365 тис. грн. За 4 місяці нинішнього року виконано вантажних перевезень на 105 млн/ткм (брутто), це 101% у порівнянні з минулим роком. Окрім виробництва і перевезень, депо проводить планові ремонти своїх приміщень. На це виділено більш ніж півтора мільйона гривень. Виконують роботи як своїми силами, так і із залученням будівельно-монтажних працівників з Конотопа. Наразі ремонтують дах цеху підйомного ремонту та оглядову канаву, внутрішній туалет.
Останнім часом значно покращилася ситуація з постачанням матеріалів, запчастин та інструментів. Станом на 7 травня заявку на матеріали виконано на 296 тис. грн, додатково оплачені рахунки на суму 200 тис. грн за інструменти.
Нещодавно наші деповці реставрували для Київської дитячої залізниці, яка функціонує влітку, паровоз ГР-336 і тендер (спеціальний вантажний вагон, що постійно з’єднаний з паровозом і є його невід’ємною частиною. Призначений для перевезення запасів дров, вугілля, мазуту й води). На ній проходять навчально-виробничу практику юні залізничники. Обслуговують дитячу залізницю наші локомотивні бригади у складі Павла Городиського, Євгенія Скоробагатька, Василя Байбарацького та Сергія Данильченка.
– Усі реставраційні та ремонтні роботи майже протягом місяця виконувалися на місці, в столиці, - розповідає Сергій Васильович. – Наша бригада замінила й випробувала труби в котлі, пофарбувала паровоз, надавши естетичного вигляду. Праця деповців була поцінована і відповідно до Наказу в.о. директора регіональної філії «Південно-західна залізниця» Р.Веприцького премії за якісне і своєчасне виконання робіт отримали 13 працівників депо.
(Продовження в наступному номері).
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву депо Сновськ
Реструктуризація на залізниці триває вже не один рік. Торкнулася вона і нашого депо. Спочатку були наміри перетворити його тільки в експлуатаційний цех, згодом – в оборотне депо, яке підпорядковуватиметься Конотопу. Але зусиллями тодішнього керівника В.Б. Зайончковського, який забив на сполох, щоб вберегти підприємство, депутатами райради було направлено звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та «Укрзалізниці» щодо недопущення позбавлення статусу відокремленого підрозділу локомотивного депо Щорс та переведення його в статус оборотного депо відокремленого підрозділу – локомотивне депо Конотоп. Залучилися підтримкою і народних депутатів. Це дало результат - депо Сновськ залишилося, та ще й працює з гарними показниками.
Нині в штаті 182 робітники (з них 28 жінок), є 5 вакансій. Проходять практику 6 учнів Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, троє з яких планують прийти на роботу в наше депо. Середня заробітна плата на підприємстві значно вища, порівняно з іншими на Сновщині, її місячний фонд складає майже 1 мільйон гривень. Щомісячно в місцевий бюджет депо сплачує податків близько 365 тис. грн. За 4 місяці нинішнього року виконано вантажних перевезень на 105 млн/ткм (брутто), це 101% у порівнянні з минулим роком. Окрім виробництва і перевезень, депо проводить планові ремонти своїх приміщень. На це виділено більш ніж півтора мільйона гривень. Виконують роботи як своїми силами, так і із залученням будівельно-монтажних працівників з Конотопа. Наразі ремонтують дах цеху підйомного ремонту та оглядову канаву, внутрішній туалет.
Останнім часом значно покращилася ситуація з постачанням матеріалів, запчастин та інструментів. Станом на 7 травня заявку на матеріали виконано на 296 тис. грн, додатково оплачені рахунки на суму 200 тис. грн за інструменти.
Нещодавно наші деповці реставрували для Київської дитячої залізниці, яка функціонує влітку, паровоз ГР-336 і тендер (спеціальний вантажний вагон, що постійно з’єднаний з паровозом і є його невід’ємною частиною. Призначений для перевезення запасів дров, вугілля, мазуту й води). На ній проходять навчально-виробничу практику юні залізничники. Обслуговують дитячу залізницю наші локомотивні бригади у складі Павла Городиського, Євгенія Скоробагатька, Василя Байбарацького та Сергія Данильченка.
– Усі реставраційні та ремонтні роботи майже протягом місяця виконувалися на місці, в столиці, - розповідає Сергій Васильович. – Наша бригада замінила й випробувала труби в котлі, пофарбувала паровоз, надавши естетичного вигляду. Праця деповців була поцінована і відповідно до Наказу в.о. директора регіональної філії «Південно-західна залізниця» Р.Веприцького премії за якісне і своєчасне виконання робіт отримали 13 працівників депо.
(Продовження в наступному номері).
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву депо Сновськ
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