Виставки про історію Другої Світової

З нагоди відзначення Дня пам’яті і примирення та 73-ої річниці Дня Перемоги над нацизмом у ІІ-ій Світовій війні Сновський історичний музей представив відвідувачам тематичні виставки. Одна з них постійно діюча, де можна побачити документи, фото та речі часів 1941-1945 років.
Зокрема, колекція речей і нагороди партизанки М.П. Коршун. У цьому ж залі розгорнута виставка фронтових листів. Ці згорнуті солдатські трикутники з поля бою чекали вдома, хвилюючись, рідні воїнів. Музей виставляє також унікальну колекцію нагород, яку збирав впродовж багатьох років. Жителі Сновщини принесли сюди ордени і медалі своїх рідних. Серед них - нагороди наших земляків, повних кавалерів Орденів Слави - М.К.Мороз з Тур`ї та М.Я.Кухаренко з Іванівки, а також колекція нагород офіцера А.С.Савченка. Є тут і ордени «Червоної Зірки» та «Червоного Прапора», орден Слави ІІІ ступеня та інші цікаві експонати.
– Відвідувачі, особливо школярі, у захваті від цієї виставки, - каже зберігач фондів Наталія Шенько. – У наших планах – зібрати нагороди незалежної України, щоб виставляти паралельно з нагородами Другої Світової війни. Це наша історія, її треба берегти й вивчати. Велике прохання до всіх, у кого вдома зберігаються й досі ще якісь старовинні речі, документи - приносьте до нас у музей. Ми збережемо і показуватимемо цей безцінний скарб нащадкам.
Дійсно, саме речі й документи є головними свідками далеких минулих часів і вони, як ніщо інше, передають дух тої чи іншої епохи. Сподіваємося, що пропозиція Наталії Шенько знайде відгук у наших читачів.
Лариса МАРТИНЕНКО
Зокрема, колекція речей і нагороди партизанки М.П. Коршун. У цьому ж залі розгорнута виставка фронтових листів. Ці згорнуті солдатські трикутники з поля бою чекали вдома, хвилюючись, рідні воїнів. Музей виставляє також унікальну колекцію нагород, яку збирав впродовж багатьох років. Жителі Сновщини принесли сюди ордени і медалі своїх рідних. Серед них - нагороди наших земляків, повних кавалерів Орденів Слави - М.К.Мороз з Тур`ї та М.Я.Кухаренко з Іванівки, а також колекція нагород офіцера А.С.Савченка. Є тут і ордени «Червоної Зірки» та «Червоного Прапора», орден Слави ІІІ ступеня та інші цікаві експонати.
– Відвідувачі, особливо школярі, у захваті від цієї виставки, - каже зберігач фондів Наталія Шенько. – У наших планах – зібрати нагороди незалежної України, щоб виставляти паралельно з нагородами Другої Світової війни. Це наша історія, її треба берегти й вивчати. Велике прохання до всіх, у кого вдома зберігаються й досі ще якісь старовинні речі, документи - приносьте до нас у музей. Ми збережемо і показуватимемо цей безцінний скарб нащадкам.
Дійсно, саме речі й документи є головними свідками далеких минулих часів і вони, як ніщо інше, передають дух тої чи іншої епохи. Сподіваємося, що пропозиція Наталії Шенько знайде відгук у наших читачів.
Лариса МАРТИНЕНКО
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