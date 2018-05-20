Знайшли снаряд часів Другої Світової

8 травня об 11.30 на пункт зв’язку 8 ДПРЧ м. Сновськ надійшло повідомлення від Устименка Петра Олексійовича про те, що під час посадки в цей день лісових культур поблизу с.Лука в лісовому масиві Єлінського лісництва було виявлено артилерійський снаряд, орієнтовно 152 мм, часів Другої Світової війни.
Снаряд було знищено того ж дня о 19 годині 40 хвилин групою піротехнічних робіт АРЧ АРЗ СП У ДСНС України у Чернігівській області
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Снаряд було знищено того ж дня о 19 годині 40 хвилин групою піротехнічних робіт АРЧ АРЗ СП У ДСНС України у Чернігівській області
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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