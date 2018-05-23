Вилучили зброю у Сновську

У ході операції «Зброя та вибухівка» кримінальна поліція Сновського відділення ГУНП вилучила у раніше судимого громадянина домашній арсенал зброї. 4 травня група реагування
патрульної поліції в лісовому масиві зустріла непрацюючого раніше судимого громадянина, який переносив в руках металевий предмет, схожий на саморобну самопальну гвинтівку. Після цього слідчі з оперативниками кримінальної поліції провели обшук в помешканні чоловіка, де виявили та вилучили ручну гранату РГД-5 та запал до неї. Вилучена гвинтівка та граната направлені на дослідження до науково-дослідногоекспертно-криміналістичного центру. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років). Триває досудове розслідування.
О.КУЦЕНКО, начальник слідчого відділення Сновського ВП
патрульної поліції в лісовому масиві зустріла непрацюючого раніше судимого громадянина, який переносив в руках металевий предмет, схожий на саморобну самопальну гвинтівку. Після цього слідчі з оперативниками кримінальної поліції провели обшук в помешканні чоловіка, де виявили та вилучили ручну гранату РГД-5 та запал до неї. Вилучена гвинтівка та граната направлені на дослідження до науково-дослідногоекспертно-криміналістичного центру. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років). Триває досудове розслідування.
О.КУЦЕНКО, начальник слідчого відділення Сновського ВП
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