Вадим Аникієнко: «Приємно, що мої старання та роботу оцінили належним чином»

З 19 по 24 квітня в Києві проходив заключний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (Малої академії наук України). Чернігівську область там представив учень 11 класу Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Вадим Аникієнко, який в підсумку виборов почесне друге місце.
Вадим змалечку закоханий в історію, майже весь вільний час присвячував цій науці. Цікаві історичні фільми, загадкові документи, незвичні знахідки – все це притягувало до себе увагу допитливого хлопця. Помітила це й вчителька історії Алла Єрмоленко, яка й почала розвивати та направляти в правильне русло здібності Вадима. І як підсумок – одинадцятикласник бере участь у Всеукраїнському конкурсі, на якому достойно представляє секцію «Археологія».
- Робота, над якою я працював весь рік, має назву «Випадкові знахідки ранньослов’янської доби на території Сновщини». Основними джерелами для її створення стали випадкові знахідки, які потрапили до мене. Це: три римські монети, дві фібули, псевдопряжка, уламок браслета та скроневе кільце (на фото). Ці знахідки унікальні кожна по-своєму і датуються ІІ-VІІ ст. ранньослов’янської доби, проте не всі належать саме до пам’яток ранніх слов’ян, - поділився Вадим.
А ще варто згадати десятки прочитаних книг, сотні статей, консультації в історичних музеях…
Всі 6 днів перебування у столиці були для учасників дуже активними та змістовними. На відкриття конкурсу завітали Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, президент Французької академії наук, лауреат Нобелівської премії Жуль Офман, відомий український психолог Алла Клименко, посли різних країн світу. З цими публічними та відомими людьми учасникам конкурсу пощастило поспілкуватися та отримати для себе багато корисної та нової інформації.
Якщо відкриття програми відбувалося в стінах політехніки, написання контрольних робіт та захист наукових досліджень проходили в аудиторіях Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, то закриття конкурсу проходило в Жовтневому палаці на Алеї Героїв Небесної Сотні, на якому виступив і Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Ведучим церемонії став шоумен Олександр Педан.
«Дізнавшись про результати конкурсу,- говорить Вадим, моїм радощам не було меж. Одразу ж розповів про це Аллі Олександрівні, а потім, звісно, ощасливив своїх батьків та братів. Мені дуже приємно, що мої старання та роботу такі професіонали оцінили належним чином. Відчуття того, що твоя праця не була даремною, надихає на ще більші звершення та перемоги».
Не лише родина пишається успіхами Вадима. Без перебільшення, він став гордістю не тільки рідної першої школи, але й свого міста.
Тетяна ЛИТВИН
Вадим змалечку закоханий в історію, майже весь вільний час присвячував цій науці. Цікаві історичні фільми, загадкові документи, незвичні знахідки – все це притягувало до себе увагу допитливого хлопця. Помітила це й вчителька історії Алла Єрмоленко, яка й почала розвивати та направляти в правильне русло здібності Вадима. І як підсумок – одинадцятикласник бере участь у Всеукраїнському конкурсі, на якому достойно представляє секцію «Археологія».
- Робота, над якою я працював весь рік, має назву «Випадкові знахідки ранньослов’янської доби на території Сновщини». Основними джерелами для її створення стали випадкові знахідки, які потрапили до мене. Це: три римські монети, дві фібули, псевдопряжка, уламок браслета та скроневе кільце (на фото). Ці знахідки унікальні кожна по-своєму і датуються ІІ-VІІ ст. ранньослов’янської доби, проте не всі належать саме до пам’яток ранніх слов’ян, - поділився Вадим.
А ще варто згадати десятки прочитаних книг, сотні статей, консультації в історичних музеях…
Всі 6 днів перебування у столиці були для учасників дуже активними та змістовними. На відкриття конкурсу завітали Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, президент Французької академії наук, лауреат Нобелівської премії Жуль Офман, відомий український психолог Алла Клименко, посли різних країн світу. З цими публічними та відомими людьми учасникам конкурсу пощастило поспілкуватися та отримати для себе багато корисної та нової інформації.
Якщо відкриття програми відбувалося в стінах політехніки, написання контрольних робіт та захист наукових досліджень проходили в аудиторіях Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, то закриття конкурсу проходило в Жовтневому палаці на Алеї Героїв Небесної Сотні, на якому виступив і Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Ведучим церемонії став шоумен Олександр Педан.
«Дізнавшись про результати конкурсу,- говорить Вадим, моїм радощам не було меж. Одразу ж розповів про це Аллі Олександрівні, а потім, звісно, ощасливив своїх батьків та братів. Мені дуже приємно, що мої старання та роботу такі професіонали оцінили належним чином. Відчуття того, що твоя праця не була даремною, надихає на ще більші звершення та перемоги».
Не лише родина пишається успіхами Вадима. Без перебільшення, він став гордістю не тільки рідної першої школи, але й свого міста.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий