Зниклого чоловіка знайшли у водоймі

17 листопада 2017 року до Сновського відділення поліції надійшла заява від сина Дениса Юріна про зникнення батька, жителя Сновська, Сергія Григоровича Юріна, 1963 року народження. На підставі даної заяви було розпочато досудове розслідування, в рамках якого було проведено ряд розшукових та слідчих дій з метою встановлення його місцезнаходження. На жаль, дані заходи позитивних результатів не дали.
Ввечері 17 травня цього року до Сновського ВП зателефонував невідомий чоловік, повідомивши, що у водоймі по вул.Вишневій (Фрунзе) у Сновську він виявив труп чоловіка. Виїхавши за зазначеною адресою, поліцейські дістали тіло з води. За татуюваннями на плечі та кисті руки співробітники правоохоронних органів попередньо припустили, що це і є саме безвісти зниклий С.Г.Юрін. Для впізнання поліцейські викликали родичів С.Г.Юріна, які підтвердили цей факт. Судово-медичний експерт на місці оглянув труп, у результаті огляду ознаків насильницької смерті виявлено не було. До теперішнього часу триває слідство за даним фактом.
Сновське відділення поліції Менського відділу поліції
Ввечері 17 травня цього року до Сновського ВП зателефонував невідомий чоловік, повідомивши, що у водоймі по вул.Вишневій (Фрунзе) у Сновську він виявив труп чоловіка. Виїхавши за зазначеною адресою, поліцейські дістали тіло з води. За татуюваннями на плечі та кисті руки співробітники правоохоронних органів попередньо припустили, що це і є саме безвісти зниклий С.Г.Юрін. Для впізнання поліцейські викликали родичів С.Г.Юріна, які підтвердили цей факт. Судово-медичний експерт на місці оглянув труп, у результаті огляду ознаків насильницької смерті виявлено не було. До теперішнього часу триває слідство за даним фактом.
Сновське відділення поліції Менського відділу поліції
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