Оновлено стадіон

З часом футбольне поле ВФСТ «Колос» через засуху стало непридатним для гри в футбол. За його відновлення почали клопотатися і директор ДЮСШ «Колос» Григорій Салата, і тренери.
Віктор Коваленко здійснює полив поля.
Минулого року на стадіон завезли землю, зробили там підсипку. Проте цього виявилося замало. Цього року відновленню футбольного поля сприяв меценат Олександр Веселий, якого завжди хвилювало спортивне життя молоді. Власними коштами він закупив майже на 70 тис. грн насіння газонної трави, прислав всю необхідну техніку та привів поле в порядок, на якому нині вже зазеленіла трава, яку щодня поливають. І вже через рік молодь зможе тренуватися та грати в улюблену гру на оновленому футбольному полі.
Тетяна ЛИТВИН
Віктор Коваленко здійснює полив поля.
Минулого року на стадіон завезли землю, зробили там підсипку. Проте цього виявилося замало. Цього року відновленню футбольного поля сприяв меценат Олександр Веселий, якого завжди хвилювало спортивне життя молоді. Власними коштами він закупив майже на 70 тис. грн насіння газонної трави, прислав всю необхідну техніку та привів поле в порядок, на якому нині вже зазеленіла трава, яку щодня поливають. І вже через рік молодь зможе тренуватися та грати в улюблену гру на оновленому футбольному полі.
Тетяна ЛИТВИН
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