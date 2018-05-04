Сновська школа-інтернат – за чисті узбіччя

Вихованці Сновської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів активно долучилися до Всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Діти привели в порядок вулицю 30 років Перемоги, прибравши узбіччя від заводу продтоварів і до самого виїзду зі Сновська.
Всі вихованці закладу працювали наполегливо та якісно, а найпрацьовитіші з них отримали солодкі подарунки.
Тетяна ЛИТВИН
Всі вихованці закладу працювали наполегливо та якісно, а найпрацьовитіші з них отримали солодкі подарунки.
Тетяна ЛИТВИН
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