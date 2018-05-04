Незручності від сміттєзвалища у Сновському

25 квітня у Сновському відбувся сход села за участі голови міської ради Олександра Медведьова, начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради Валентини Недвіги, помічника народного депутата А.Євлахова Вадима Сергійка та депутата міськради Віталія Пискуна.
Перед громадянами прозвітувала в. о. старости Ірина Швець, яка окреслила ситуацію у селі. Фактично у Сновському проживає 640 громадян. У селі працює НВК (навчається 45 учнів та 19 дошкільняток, з них 10 дітей на підвозі), будинок культури, бібліотека, ФАП, поштове відділення та три магазини, один з яких розташований у Михайлівці. За минулий рік у селі народилося 5 діток, і в 2018 – ще троє.
На сході тем для розмов вистачало: медична реформа, пілотний проект «Пошта на колесах», доля сільського ставка, зруйновані після розливу річки грунтові дороги, дотації на молодняк – всі ці питання люди обговорили та проаналізували з присутнім керівництвом.
Та найбільше уваги приділили питанню благоустрою. Турбує людей доля сміттєзвалища в урочищі Горбаха, з якого, через відсутність паркану, все сміття летить на городи та вулиці села. Люди обурені, адже віддавши в оренду ці землі, їх запевнили, що жодних незручностей мешканці не матимуть. Влітку ситуація ще гірша – через спалення сміття в цьому районі, все село потерпає від страшного смороду.
Також Ірина Іванівна нарікає, що багато людей не довозять своє сміття безпосередньо на сміттєзвалище і викидають його прямо по дорозі. А на організований суботник прийшли тільки представники організацій села, решта – проігнорували. Навіть люди, які стоять на біржі у центрі зайнятості, відмовилися допомогти прибрати вулиці. В.о. старости закликала людей не смітити та прибирати територію біля своїх будинків та нежилих приміщень.
Виступив перед сновчанами міський голова Олександр Медведьов, який поділився планами на найближчий рік для села. Реконструкція вуличного освітлення вулиць 30 років Перемоги та Лермонтова, підсипка та грейдерування доріг, видалення аварійних дерев та ремонт адмінприміщення – все це планується виконати вже цього року.
На останок Ірина Іванівна подякувала міській раді та депутату Віталію Пискуну, який постійно надає допомогу мешканцям села, з якою б проблемою вони до нього не звернулися.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Перед громадянами прозвітувала в. о. старости Ірина Швець, яка окреслила ситуацію у селі. Фактично у Сновському проживає 640 громадян. У селі працює НВК (навчається 45 учнів та 19 дошкільняток, з них 10 дітей на підвозі), будинок культури, бібліотека, ФАП, поштове відділення та три магазини, один з яких розташований у Михайлівці. За минулий рік у селі народилося 5 діток, і в 2018 – ще троє.
На сході тем для розмов вистачало: медична реформа, пілотний проект «Пошта на колесах», доля сільського ставка, зруйновані після розливу річки грунтові дороги, дотації на молодняк – всі ці питання люди обговорили та проаналізували з присутнім керівництвом.
Та найбільше уваги приділили питанню благоустрою. Турбує людей доля сміттєзвалища в урочищі Горбаха, з якого, через відсутність паркану, все сміття летить на городи та вулиці села. Люди обурені, адже віддавши в оренду ці землі, їх запевнили, що жодних незручностей мешканці не матимуть. Влітку ситуація ще гірша – через спалення сміття в цьому районі, все село потерпає від страшного смороду.
Також Ірина Іванівна нарікає, що багато людей не довозять своє сміття безпосередньо на сміттєзвалище і викидають його прямо по дорозі. А на організований суботник прийшли тільки представники організацій села, решта – проігнорували. Навіть люди, які стоять на біржі у центрі зайнятості, відмовилися допомогти прибрати вулиці. В.о. старости закликала людей не смітити та прибирати територію біля своїх будинків та нежилих приміщень.
Виступив перед сновчанами міський голова Олександр Медведьов, який поділився планами на найближчий рік для села. Реконструкція вуличного освітлення вулиць 30 років Перемоги та Лермонтова, підсипка та грейдерування доріг, видалення аварійних дерев та ремонт адмінприміщення – все це планується виконати вже цього року.
На останок Ірина Іванівна подякувала міській раді та депутату Віталію Пискуну, який постійно надає допомогу мешканцям села, з якою б проблемою вони до нього не звернулися.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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