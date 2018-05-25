Сновські кікбоксери здобули призові місця на Чемпіонатах світу та Європи

На початку травня вперше в Україні пройшли одночасно два чемпіонати з кікбоксингу – Чемпіонат світу та Чемпіонат Європи. У них взяли участь 50 країн світу, а загальна кількість учасників складала більше 800 спортсменів.
До збірної України увійшли і два спортсмени зі Сновська - Дмитро Пинчук та Сергій Шеремет, обидва – вихованці Сновської ДЮСШ «Колос». Вікова категорія, в якій вони змагалися з суперниками – від 18 до 35 років.
Мрією обох спортсменів було виконати майстра спорту міжнародного класу з кікбоксингу. І ця мрія здійснилася! Здійснилася завдяки щоденним важким тренуванням, наполегливості та вмінню чітко йти до своєї мети.
На Чемпіонатах були кращі з кращих спортсменів, і тому всі бої стали дуже складними та непередбачуваними.
Дмитро Пинчук став третім як на Чемпіонаті Європи, так і на Чемпіонаті світу. Найскладнішим боєм для вісімнадцятирічного спортсмена став бій із суперником з Казахстану, який виявився дуже спритним та сильним. Та все ж хлопцеві вдалося отримати перемогу.
23-річний Сергій Шеремет (на фото) виборов перше місце на Чемпіонаті Європи та посів друге – на Чемпіонаті світу. Йому найбільше запам’ятався бій із поляком, який демонстрував складні прийоми.
Спортсменів вразила атмосфера, яка панувала на змаганнях. Члени збірної підтримували та переживали одне за одного, постійно давали поради та настанови.
Зараз хлопці отримують освіту в ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка на факультеті фізичного виховання, а такими вагомими результатами завдячують своєму тренерові Олександру Закревському, який передав всі свої вміння та знання своїм вихованцям. І хоч їх спортивні результати й так дуже високі, хлопці не збираються зупинятися на досягнутому та й надалі підкорюватимуть все нові й нові вершини.
До речі, поїздка відбувалася за власні кошти спортсменів та завдяки фінансовій підтримці меценатів Сновська. Шкода, що на змагання подібного рівня місцева влада не виділяє жодної матеріальної допомоги, адже спортсмени відстоюють не лише власну честь, а й честь області та району.
Тетяна ЛИТВИН
До збірної України увійшли і два спортсмени зі Сновська - Дмитро Пинчук та Сергій Шеремет, обидва – вихованці Сновської ДЮСШ «Колос». Вікова категорія, в якій вони змагалися з суперниками – від 18 до 35 років.
Мрією обох спортсменів було виконати майстра спорту міжнародного класу з кікбоксингу. І ця мрія здійснилася! Здійснилася завдяки щоденним важким тренуванням, наполегливості та вмінню чітко йти до своєї мети.
На Чемпіонатах були кращі з кращих спортсменів, і тому всі бої стали дуже складними та непередбачуваними.
Дмитро Пинчук став третім як на Чемпіонаті Європи, так і на Чемпіонаті світу. Найскладнішим боєм для вісімнадцятирічного спортсмена став бій із суперником з Казахстану, який виявився дуже спритним та сильним. Та все ж хлопцеві вдалося отримати перемогу.
23-річний Сергій Шеремет (на фото) виборов перше місце на Чемпіонаті Європи та посів друге – на Чемпіонаті світу. Йому найбільше запам’ятався бій із поляком, який демонстрував складні прийоми.
Спортсменів вразила атмосфера, яка панувала на змаганнях. Члени збірної підтримували та переживали одне за одного, постійно давали поради та настанови.
Зараз хлопці отримують освіту в ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка на факультеті фізичного виховання, а такими вагомими результатами завдячують своєму тренерові Олександру Закревському, який передав всі свої вміння та знання своїм вихованцям. І хоч їх спортивні результати й так дуже високі, хлопці не збираються зупинятися на досягнутому та й надалі підкорюватимуть все нові й нові вершини.
До речі, поїздка відбувалася за власні кошти спортсменів та завдяки фінансовій підтримці меценатів Сновська. Шкода, що на змагання подібного рівня місцева влада не виділяє жодної матеріальної допомоги, адже спортсмени відстоюють не лише власну честь, а й честь області та району.
Тетяна ЛИТВИН
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