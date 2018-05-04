Де велосипеди?

23 квітня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в Жоведі у мешканця села протягом ночі з двору вкрали велосипед.
Також 23 квітня надійшло повідомлення від жителя с.Старі Боровичі, що шляхом пошкодження вікна невідомі проникли до його будинку та вкрали мотокосу і бензопилу. 24 квітня надійшло повідомлення про те, що в с.Жовідь з двору заявника пропав велосипед «Україна». 25 квітня надійшло повідомлення від жителя с.Старі Боровичі, що з його двору вкрали велосипед. 27 квітня до чергової частини Сновського ВП надійшла письмова заява від жителя м.Сновськ про те, що невідома особа здійснила крадіжку 4-х металевих чавунних батарей з нежилого будинку заявника в с.Гвоздиківка.
Також 23 квітня надійшло повідомлення від жителя с.Старі Боровичі, що шляхом пошкодження вікна невідомі проникли до його будинку та вкрали мотокосу і бензопилу. 24 квітня надійшло повідомлення про те, що в с.Жовідь з двору заявника пропав велосипед «Україна». 25 квітня надійшло повідомлення від жителя с.Старі Боровичі, що з його двору вкрали велосипед. 27 квітня до чергової частини Сновського ВП надійшла письмова заява від жителя м.Сновськ про те, що невідома особа здійснила крадіжку 4-х металевих чавунних батарей з нежилого будинку заявника в с.Гвоздиківка.
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