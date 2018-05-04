пятница, 4 мая 2018 г.

Де велосипеди?

23 квітня надійшло повідомлення на службу «102»  про те, що в Жоведі у мешканця села протягом ночі з двору вкрали велосипед.
Також 23 квітня надійшло повідомлення від жителя с.Старі Боровичі, що  шляхом пошкодження вікна невідомі проникли до його будинку та вкрали мотокосу і бензопилу.  24 квітня  надійшло повідомлення  про те, що в с.Жовідь з двору заявника пропав велосипед «Україна».  25 квітня  надійшло повідомлення від жителя с.Старі Боровичі, що з його двору вкрали велосипед.  27 квітня до чергової частини Сновського ВП надійшла письмова заява  від жителя м.Сновськ  про те, що невідома особа  здійснила крадіжку 4-х  металевих  чавунних батарей  з нежилого будинку  заявника в с.Гвоздиківка.
Автор: на
Ярлыки:

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