Виставка картин і майстер-класи

Щорічно 18 травня у світі святкують Міжнародний день музеїв, який відзначають ще з 1977 року. У рамках свята всі музеї України працюють безкоштовно з ранку і до пізнього вечора, а співробітники проводять різноманітні заходи, виставки, круглі столи та багато цікавих зустрічей.
У Сновському історичному музеї все розпочалося з виставки талановитої художниці-землячки Ганни Куценко, яка презентувала колекцію робіт «Пори року». Перед присутніми постали прекрасні краєвиди рідних та знайомих пейзажів, а полотна захопили своєю красою та майстерністю виконання.
– Зробити виставку своїх робіт на думку спало не дуже давно,- розповідає художниця. – Спочатку я створювала невеличкі етюди, на яких зображувала природу в різні пори року, а потім прийшла ідея згрупувати це в одну серію.
У арсеналі пані Ганни є серії робіт, намальовані звичайнісінькою кульковою ручкою, є графічні роботи,та роботи, виконані пастеллю.
Натхнення Ганна Куценко бере від дітей, які пішли стопами матері і обрали творчі професії – син став музикантом, а донька – поетесою. Та, звичайно, із природи, красу якої найчастіше і зображує художниця.
На виставку завітали керівники міської ради та РДА, які привітали співробітників музею зі святом та вручили Почесні грамоти директору Валентині Москаленко, науковому співробітнику Раїсі Сотниковій та зберігачу фондів Наталії Шенько.
Після цього на відвідувачів чекали знайомства з експозиціями музею, незабутні майстер-класи, виступ ансамблю «Калина», духового оркестру під керівництвом Л.Рибальченка та бесіди з цікавими та талановитими мешканцями Сновщини.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
У Сновському історичному музеї все розпочалося з виставки талановитої художниці-землячки Ганни Куценко, яка презентувала колекцію робіт «Пори року». Перед присутніми постали прекрасні краєвиди рідних та знайомих пейзажів, а полотна захопили своєю красою та майстерністю виконання.
– Зробити виставку своїх робіт на думку спало не дуже давно,- розповідає художниця. – Спочатку я створювала невеличкі етюди, на яких зображувала природу в різні пори року, а потім прийшла ідея згрупувати це в одну серію.
У арсеналі пані Ганни є серії робіт, намальовані звичайнісінькою кульковою ручкою, є графічні роботи,та роботи, виконані пастеллю.
Натхнення Ганна Куценко бере від дітей, які пішли стопами матері і обрали творчі професії – син став музикантом, а донька – поетесою. Та, звичайно, із природи, красу якої найчастіше і зображує художниця.
На виставку завітали керівники міської ради та РДА, які привітали співробітників музею зі святом та вручили Почесні грамоти директору Валентині Москаленко, науковому співробітнику Раїсі Сотниковій та зберігачу фондів Наталії Шенько.
Після цього на відвідувачів чекали знайомства з експозиціями музею, незабутні майстер-класи, виступ ансамблю «Калина», духового оркестру під керівництвом Л.Рибальченка та бесіди з цікавими та талановитими мешканцями Сновщини.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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