Цьогорічний світлий день 9 Травня перебував в оксамиті трав і біло-рожевому цвітінні садів і був зволожений вранішнім дощиком, теплими весняними росами та людською сльозою болю і радості. Він став особливо світлим, принісши 73 роки тому Перемогу і мир на нашу землю. Наш земляк, голова обласної ради Ігор Вдовенко разом із сином Станіславом, головою міста Олександром Медведьовим, очільницею районної ветеранської організації Людмилою Кравець, секретарем міськради Наталією Самойловою завітали у це свято до легендарної фронтовички, колишньої прожектористки-навідниці Марії Григорівни Цап (на знімку), котра наразі мешкає на краю Сновська, у мальовничій «Носівці». Позаду у неї залишився пройдений із боями довгий шлях воєнних кілометрів і пам’ять про своїх побратимів, з їхніми характерними рисами, жартами й звичками. І радість за те, що вижила тоді і живе сьогодні. Живе у теплі, добрі, викупана любов’ю дітей і онуків, завше шанована державою і владою.
Дев`ятого травня у нашому Сновську, немов білим туманом, випливали сторінки скорботної пам’яті. Від прізвищ-рядків, національної символіки, гірлянд пам’яті і цілого моря живих квітів блисщало в очах. І спливав у спогадах благословенний світом лагідний день 9 Травня. Його згадували всі: від перших осіб району і міста до сотень урочисто налаштованих людей, котрі без примусу вийшли на урочисту ходу, приурочену знаменній вікопам’ятній даті – 73-ій річниці з Дня Великої Перемоги.
І ніби ще й зараз чуються – один за одним – виступаючі, та невидима хвиля емоцій, що тисне серце й душу, кружляє у невеселих мелодіях пісень, молитві, виголошеній благочинним церков району отцем Павлом Фазаном. Усі їхні, глибоко людяні, щемливі слова не просто хвилювали, а й спонукали до роздумів, й були, неначе своєрідним заповітом: «щоб молодь наша також палко любила Вітчизну й вміла її захищати!»
Тих ветеранів Другої Світової, які з автоматами у руках йшли у бій проти ворога, вже майже не залишилося, а ті 29, хто живий - всі немічні, і на це святкове дійство не в силі вже виходити. Зате серед його учасників були ті, хто в грізних сорокових ще ходили попід столом, але прагнули малими потрапити на війну. Навіть тікали з дому. Малолітні й партизанили, й ставали синами полків, а в тилу заміняли батьків за плугом і біля верстата, вставали влітку зі сходом сонця – і косили, і молотили. Діти війни якось ураз дорослішали тоді і мудрішали – не за віком. Одним словом, сповна заслужили нашу із вами вдячність.
Гарним вийшов цей день у Сновську, великою мірою наповнений не лише стрічками й полотнищами прапорів, а, напевно, загальним дивним піднесенням, згуртованістю, розкриленими планами миротворення, здійснення яких так довго чекають наші земляки.
Приємним його доповненням став приїзд у рідні місця нашого депутата, голови облради Ігоря Вдовенка. Цього разу Ігор Станіславович привіз із собою сина Станіслава – щоб також схилив голову перед загиблими і живими, і по-своєму, по-юнацьки максимально, відчув ту колишню народну печаль.
Почесні гості, крім героїчної Марії Григорівни Цап, відвідали інших ветеранів – Петра Денисовича Герасименка й Руслана Івановича Юсухна. Всюди їх зустрічали з любов’ю, щирістю й щедрістю - як найбажаніших, найдорожчих!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора та Лариси МАРТИНЕНКО
З нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги грамоти Сновської міської ради вручено: Школіку Володимиру Івановичу – ветерану праці, члену ради райорганізації ветеранів; Кравець Людмилі Романівні – голові ради Сновської райорганізації ветеранів України; учасникам АТО: Косаренку Ігорю Андрійовичу – капітану запасу та Павленку Володимиру Вікторовичу – солдату запасу.
Грамоти райради: Жерденку Олександру Степановичу – голові первинної ветеранської організації ВПУЛГ; Павленку Геннадію Володимировичу – голові Спілки ветеранів Афганістану; Ступак Світлані Миколаївні – ветерану праці, члену ради райорганізації ветеранів.
Грамоти райдержадміністрації: учасникам АТО, бійцям запасу – Булденку Андрію Олександровичу, Кузнєцову Георгію Вікторовичу.
Дев`ятого травня у нашому Сновську, немов білим туманом, випливали сторінки скорботної пам’яті. Від прізвищ-рядків, національної символіки, гірлянд пам’яті і цілого моря живих квітів блисщало в очах. І спливав у спогадах благословенний світом лагідний день 9 Травня. Його згадували всі: від перших осіб району і міста до сотень урочисто налаштованих людей, котрі без примусу вийшли на урочисту ходу, приурочену знаменній вікопам’ятній даті – 73-ій річниці з Дня Великої Перемоги.
І ніби ще й зараз чуються – один за одним – виступаючі, та невидима хвиля емоцій, що тисне серце й душу, кружляє у невеселих мелодіях пісень, молитві, виголошеній благочинним церков району отцем Павлом Фазаном. Усі їхні, глибоко людяні, щемливі слова не просто хвилювали, а й спонукали до роздумів, й були, неначе своєрідним заповітом: «щоб молодь наша також палко любила Вітчизну й вміла її захищати!»
Тих ветеранів Другої Світової, які з автоматами у руках йшли у бій проти ворога, вже майже не залишилося, а ті 29, хто живий - всі немічні, і на це святкове дійство не в силі вже виходити. Зате серед його учасників були ті, хто в грізних сорокових ще ходили попід столом, але прагнули малими потрапити на війну. Навіть тікали з дому. Малолітні й партизанили, й ставали синами полків, а в тилу заміняли батьків за плугом і біля верстата, вставали влітку зі сходом сонця – і косили, і молотили. Діти війни якось ураз дорослішали тоді і мудрішали – не за віком. Одним словом, сповна заслужили нашу із вами вдячність.
Гарним вийшов цей день у Сновську, великою мірою наповнений не лише стрічками й полотнищами прапорів, а, напевно, загальним дивним піднесенням, згуртованістю, розкриленими планами миротворення, здійснення яких так довго чекають наші земляки.
Приємним його доповненням став приїзд у рідні місця нашого депутата, голови облради Ігоря Вдовенка. Цього разу Ігор Станіславович привіз із собою сина Станіслава – щоб також схилив голову перед загиблими і живими, і по-своєму, по-юнацьки максимально, відчув ту колишню народну печаль.
Почесні гості, крім героїчної Марії Григорівни Цап, відвідали інших ветеранів – Петра Денисовича Герасименка й Руслана Івановича Юсухна. Всюди їх зустрічали з любов’ю, щирістю й щедрістю - як найбажаніших, найдорожчих!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора та Лариси МАРТИНЕНКО
З нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги грамоти Сновської міської ради вручено: Школіку Володимиру Івановичу – ветерану праці, члену ради райорганізації ветеранів; Кравець Людмилі Романівні – голові ради Сновської райорганізації ветеранів України; учасникам АТО: Косаренку Ігорю Андрійовичу – капітану запасу та Павленку Володимиру Вікторовичу – солдату запасу.
Грамоти райради: Жерденку Олександру Степановичу – голові первинної ветеранської організації ВПУЛГ; Павленку Геннадію Володимировичу – голові Спілки ветеранів Афганістану; Ступак Світлані Миколаївні – ветерану праці, члену ради райорганізації ветеранів.
Грамоти райдержадміністрації: учасникам АТО, бійцям запасу – Булденку Андрію Олександровичу, Кузнєцову Георгію Вікторовичу.
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