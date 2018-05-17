Заключні акорди юних музикантів

Минулої суботи у Семенівці відбувся VII відкритий Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах «Поліський вернісаж», на який з’їхалися учасники з різних куточків України, в тому числі й учні нашої музичної школи ім.Н.Г.Рахліна.
Оцінювало виступи конкурсантів вельмишановне журі, у складі якого була і колишня випускниця ДМШ Оксана Синиця (Могильна).
Наші юні музиканти представили на розсуд журі 10 виступів – 5 солістів, 2 дуети, 3 ансамблі. І всі вони стали переможними. Дипломами ІІІ ступеня нагороджені: Дмитро Бондаренко (домра, викладач К.І. Чумак, концертмейстер М.В. Тєлєгіна), дует балалаєчників у складі братів Павла та Єгора Косьяненків (викладач С.С. Пушкар). Диплом ІІ ступеня отримали: Анастасія Черних (домра, викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд), дует акордеоністів у складі Анастасії Єфименко та Яни Пахолкіної (викладач С.М. Гладченко), ансамбль баяністів «Мажор» (викладач С.Г. Кузьменко, концертмейстер В.В.Маковецька). Лауреатами І ступеня стали: Анастасія Ефименко (акордеон, викладач С.М.Гладченко), Богдан Кобко (баян, викладач Р.В.Мартинович), ансамбль гітаристів «Унісон» (викладач Л.П.Омеляненко), ансамбль домристів «Домінанта» (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд).
Гран-прі конкурсу з врученням цінного подарунка в молодшій віковій категорії отримав Михайло Клюзко (гітара, викладачі Т.І. Гребенюк, Л.П. Омеляненко).
Незабутнім моментом конкурсу став концерт дуету баяністів у складі Лауреатів Міжнародних конкурсів Павла Архипенка та Максима Мельниченка, у виконанні яких прозвучали твори від епохи бароко до сучасних вітчизняних та зарубіжних композиторів.
Поїздка відбулася завдяки батькам учнів, відділу культури і туризму та управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міськради.
Р.МАРТИНОВИЧ, заступник директора
Оцінювало виступи конкурсантів вельмишановне журі, у складі якого була і колишня випускниця ДМШ Оксана Синиця (Могильна).
Наші юні музиканти представили на розсуд журі 10 виступів – 5 солістів, 2 дуети, 3 ансамблі. І всі вони стали переможними. Дипломами ІІІ ступеня нагороджені: Дмитро Бондаренко (домра, викладач К.І. Чумак, концертмейстер М.В. Тєлєгіна), дует балалаєчників у складі братів Павла та Єгора Косьяненків (викладач С.С. Пушкар). Диплом ІІ ступеня отримали: Анастасія Черних (домра, викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд), дует акордеоністів у складі Анастасії Єфименко та Яни Пахолкіної (викладач С.М. Гладченко), ансамбль баяністів «Мажор» (викладач С.Г. Кузьменко, концертмейстер В.В.Маковецька). Лауреатами І ступеня стали: Анастасія Ефименко (акордеон, викладач С.М.Гладченко), Богдан Кобко (баян, викладач Р.В.Мартинович), ансамбль гітаристів «Унісон» (викладач Л.П.Омеляненко), ансамбль домристів «Домінанта» (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд).
Гран-прі конкурсу з врученням цінного подарунка в молодшій віковій категорії отримав Михайло Клюзко (гітара, викладачі Т.І. Гребенюк, Л.П. Омеляненко).
Незабутнім моментом конкурсу став концерт дуету баяністів у складі Лауреатів Міжнародних конкурсів Павла Архипенка та Максима Мельниченка, у виконанні яких прозвучали твори від епохи бароко до сучасних вітчизняних та зарубіжних композиторів.
Поїздка відбулася завдяки батькам учнів, відділу культури і туризму та управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міськради.
Р.МАРТИНОВИЧ, заступник директора
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