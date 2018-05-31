четверг, 31 мая 2018 г.

Заборона риболовлі

В Україні з 1 квітня діє заборона на вилов риби у зв’язку з нерестом. Заборона діятиме, залежно від регіону та температурних умов, до липня.
Під час нересту дозволяється рибалити однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях. Добова норма вилову у цей період - до 3 кг риби на людину.
У Держрибагентстві повідомили  про заборону пересування човнів, організації змагань з рибальства, проведення підводного полювання.
Попереджаємо,  що порушникам загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність.
Д.Бобровник, начальник Сновського ВП, майор поліції
Автор: на
Ярлыки:

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