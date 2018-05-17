Відвідування пожежно-рятувального підрозділу

Нещодавно до пожежно-рятувальної частини Сновську на екскурсію завітали учні перших класів Сновського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів -дошкільного навчального закладу» з поглибленим вивченням іноземної мови.
Під час заходу з дітьми булаипроведені роз’яснювальні бесіди щодо попередження виникнення пожеж, безпечної поведінки на воді, в побуті та при виявленні вибухонебезпечних предметів і речовин, а також про популяризацію професії рятувальника. Учні ознайомились з пожежно-рятувальною технікою, пожежним інструментом та спорядженням підрозділу. Також всі охочі діти мали змогу приміряти бойовий одяг рятувальників та посидіти в пожежному автомобілі.
З метою попередження дитячого травматизму та виникнення пожеж внаслідок дитячих пустощів з вогнем рятувальники вкотре звертаються до батьків та вчителів: не залишайтеся осторонь безпеки дітей!
А.Терещенко, начальник Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
Під час заходу з дітьми булаипроведені роз’яснювальні бесіди щодо попередження виникнення пожеж, безпечної поведінки на воді, в побуті та при виявленні вибухонебезпечних предметів і речовин, а також про популяризацію професії рятувальника. Учні ознайомились з пожежно-рятувальною технікою, пожежним інструментом та спорядженням підрозділу. Також всі охочі діти мали змогу приміряти бойовий одяг рятувальників та посидіти в пожежному автомобілі.
З метою попередження дитячого травматизму та виникнення пожеж внаслідок дитячих пустощів з вогнем рятувальники вкотре звертаються до батьків та вчителів: не залишайтеся осторонь безпеки дітей!
А.Терещенко, начальник Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
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