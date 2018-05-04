Операція «ПЕРЕВІЗНИК»!

Проведеним аналізом аварійності на території Чернігівської області було встановлено, що протягом 2018 року за участі водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення, скоєно 35 дорожньо-транспортних пригод, 13 – з їх вини.
Всього внаслідок вказаних пригод 2 особи загинули та 22 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
У ході проведення заходів першочергова увага приділятиметься виявленню та документуванню грубих порушень, які є безпосередніми причинами ДТП: керування транспортним засобом у стані сп’яніння, порушення правил проїзду перехресть, залізничних переїздів, порушення правил обгону, зупинки та стоянки, порушення проїзду тротуарами та пішохідними доріжками, зберігання автобусів поза встановленими місцями їх стоянки. Під час проведення перевірок особлива увага звертатиметься на наявність підстав та законність експлуатації транспортних засобів, відповідність типу та конструкції транспортного засобу, записам у реєстраційних документах, у тому числі щодо встановлення газового обладнання, додаткових місць для сидіння в автобусах, блокування аварійних виходів тощо. Особлива увага звертатиметься на транспортні засоби, які залучені до перевезення учнів до навчальних закладів.
Д.БОБРОВНИК,
начальник Сновського ВП, майор поліції
Всього внаслідок вказаних пригод 2 особи загинули та 22 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
У ході проведення заходів першочергова увага приділятиметься виявленню та документуванню грубих порушень, які є безпосередніми причинами ДТП: керування транспортним засобом у стані сп’яніння, порушення правил проїзду перехресть, залізничних переїздів, порушення правил обгону, зупинки та стоянки, порушення проїзду тротуарами та пішохідними доріжками, зберігання автобусів поза встановленими місцями їх стоянки. Під час проведення перевірок особлива увага звертатиметься на наявність підстав та законність експлуатації транспортних засобів, відповідність типу та конструкції транспортного засобу, записам у реєстраційних документах, у тому числі щодо встановлення газового обладнання, додаткових місць для сидіння в автобусах, блокування аварійних виходів тощо. Особлива увага звертатиметься на транспортні засоби, які залучені до перевезення учнів до навчальних закладів.
Д.БОБРОВНИК,
начальник Сновського ВП, майор поліції
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