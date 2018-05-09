Прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за фактом незаконної порубки дерев на території Сновського району

Під процесуальним керівництвом Сновського відділу Менської місцевої прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки дерев (ст. 246 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2018 місцевий житель Сновського району вчинив самовільну незаконну порубку 33 дерев неподалік с. Великий Щимель, в результаті чого спричинив істотну шкоду навколишньому природному середовищу у вигляді знищення певних видів дерев, чим погіршився породний склад, захисні та екологічні властивості лісових насаджень. Ніяких дозвільних документів у чоловіка при собі не було.
За клопотанням прокурора на деревину та бензопилу як знаряддя вчинення злочину судом накладено арешт.Наразі розслідування триває, вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
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