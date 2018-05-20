Бережіть дітей!

Дитячий травматизм є однією з актуальних проблем охорони здоров`я. Значимість даної проблеми часто недооцінюється. Травматизм можна уникнути шляхом вжиття заходів профілактики чи боротьби з ним.
Аби зберегти життя та здоров`я дітей, не допустити дорожньо-транспортних пригод за їх участю, треба привчати малюків з раннього віку дотримуватися Правил дорожнього руху. Працівники Сновського відділення поліції проводять зустрічі з дітьми, додатково роз’яснюють їм права та обов’язки пішоходів, пасажирів та велосипедистів.
Поліція звертається до дорослих, насамперед, до батьків: безпека ваших дітей залежить від вас. Не полінуйтеся вкотре нагадати малюкам основні правила безпечної поведінки на дорозі, пройдіть з ними маршрутом від будинку до школи, звертаючи увагу на особливості дорожнього руху. І, звичайно, дотримуйтесь правил самі, адже найкраще навчання – це ваш приклад правильної поведінки.
О.САЛАТА, заступник начальника Сновського ВП
Аби зберегти життя та здоров`я дітей, не допустити дорожньо-транспортних пригод за їх участю, треба привчати малюків з раннього віку дотримуватися Правил дорожнього руху. Працівники Сновського відділення поліції проводять зустрічі з дітьми, додатково роз’яснюють їм права та обов’язки пішоходів, пасажирів та велосипедистів.
Поліція звертається до дорослих, насамперед, до батьків: безпека ваших дітей залежить від вас. Не полінуйтеся вкотре нагадати малюкам основні правила безпечної поведінки на дорозі, пройдіть з ними маршрутом від будинку до школи, звертаючи увагу на особливості дорожнього руху. І, звичайно, дотримуйтесь правил самі, адже найкраще навчання – це ваш приклад правильної поведінки.
О.САЛАТА, заступник начальника Сновського ВП
Комментариев нет:
Отправить комментарий