Злодії захотіли чужих грошей

2 травня о 01:40 надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в м.Сновськ знайомий заявника викрав в нього мобільний телефон «Хотмонс».
3 травня сталася ДТП між автомобілями БМВ та КамАЗом. Постраждалих нема.
5 травня в с.В.Щимель по вул. Чубарева трактор пошкодив стовп електромереж.
5 травня на службу «102» надійшло повідомлення, що в с.Кучинівка по вул. Підгальській мати залишила малолітніх дітей самих вдома і зникла.
7 травня в с.Рогізки з будинку заявника, шляхом відірвання прибою і проникнення всередину, викрадено вироби з металу та ікону.
9 травня в м.Сновськ вночі невідомі із авто викрали АКБ.
10 травня надійшла заява від жительки Сновська про те, що 28 березня невідома особа скоїла крадіжку грошей з її банківської картки в сумі 4045 грн.
Також 10 травня надійшла заява від жителя м.Сновськ про те, що 15.09.2017 р. невідомою особою з банківської картки викрадено 2900 грн.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
3 травня сталася ДТП між автомобілями БМВ та КамАЗом. Постраждалих нема.
5 травня в с.В.Щимель по вул. Чубарева трактор пошкодив стовп електромереж.
5 травня на службу «102» надійшло повідомлення, що в с.Кучинівка по вул. Підгальській мати залишила малолітніх дітей самих вдома і зникла.
7 травня в с.Рогізки з будинку заявника, шляхом відірвання прибою і проникнення всередину, викрадено вироби з металу та ікону.
9 травня в м.Сновськ вночі невідомі із авто викрали АКБ.
10 травня надійшла заява від жительки Сновська про те, що 28 березня невідома особа скоїла крадіжку грошей з її банківської картки в сумі 4045 грн.
Також 10 травня надійшла заява від жителя м.Сновськ про те, що 15.09.2017 р. невідомою особою з банківської картки викрадено 2900 грн.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
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