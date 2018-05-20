воскресенье, 20 мая 2018 г.

Злодії захотіли чужих грошей

2 травня о 01:40 надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в м.Сновськ знайомий заявника викрав в нього мобільний телефон «Хотмонс».

3 травня сталася ДТП між автомобілями БМВ та КамАЗом. Постраждалих нема.
5 травня  в с.В.Щимель по вул. Чубарева трактор пошкодив стовп електромереж.
5 травня на службу «102» надійшло повідомлення, що в с.Кучинівка по вул. Підгальській мати залишила малолітніх дітей самих вдома і зникла.
7 травня  в с.Рогізки з будинку заявника, шляхом відірвання прибою і проникнення всередину, викрадено вироби з металу та ікону.
9 травня в м.Сновськ вночі невідомі із авто викрали АКБ.
10 травня надійшла заява від жительки Сновська про те, що 28 березня  невідома особа скоїла крадіжку грошей з її банківської картки в сумі 4045 грн.
Також 10 травня  надійшла заява від жителя м.Сновськ про те, що 15.09.2017 р.  невідомою особою з банківської картки викрадено  2900 грн.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
Автор: на
Ярлыки:

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