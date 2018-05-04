«Від краси довкілля до краси душі…»

Саме з таким гаслом до Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» долучилися учні та вчителі Тур’янського НВК.
За сприяння Новоборовицького та Єлінського лісництв для території школи було виділено 60 кущів туї. Майстри Єлінського лісу (лісничий Олександр Данильченко) на практиці навчали старшокласників правильно саджати дерева та доглядати за ними. Учні із задоволенням слухали поради лісівників та допомагали їм при посадці.
Одразу було помітно, що НВК підготувався до проведення акції. Навіть невеличку урочисту частину створив, на якій учні розповідали про користь від зелених насаджень для нашої планети. Перед присутніми виступила і в.о. старости Тамара Мартиненко, яка закликала школярів берегти та не засмічувати природу.
Не залишилася осторонь акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» і Тихоновицька ЗОШ І-ІІІ ст. Учні, разом зі своїми вчителями, озеленили територію школи та посадили кущі біля пам’ятників, за якими постійно доглядають школярі.
До речі, за сприяння Тихоновицького лісництва, зокрема, лісничого Павла Сидоренка, школі виділили більше ста саджанців туї та самшиту.
Тетяна ЛИТВИН
За сприяння Новоборовицького та Єлінського лісництв для території школи було виділено 60 кущів туї. Майстри Єлінського лісу (лісничий Олександр Данильченко) на практиці навчали старшокласників правильно саджати дерева та доглядати за ними. Учні із задоволенням слухали поради лісівників та допомагали їм при посадці.
Одразу було помітно, що НВК підготувався до проведення акції. Навіть невеличку урочисту частину створив, на якій учні розповідали про користь від зелених насаджень для нашої планети. Перед присутніми виступила і в.о. старости Тамара Мартиненко, яка закликала школярів берегти та не засмічувати природу.
Не залишилася осторонь акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» і Тихоновицька ЗОШ І-ІІІ ст. Учні, разом зі своїми вчителями, озеленили територію школи та посадили кущі біля пам’ятників, за якими постійно доглядають школярі.
До речі, за сприяння Тихоновицького лісництва, зокрема, лісничого Павла Сидоренка, школі виділили більше ста саджанців туї та самшиту.
Тетяна ЛИТВИН
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