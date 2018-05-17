Анастасія Приходько, м.Сновськ: «Я дуже люблю перший садок і хочу, щоб він ставав ще кращим!»

У мене двоє синочків. Старший був вихованцем першого садочка, молодший – наразі його відвідувач. Мені й іншим батькам там подобається – прекрасний колектив вихователів і нянь, досвідчена керівниця! Але база цього дошкільного навчального закладу, без сумніву, потребує оновлення. Адже ті гральні майданчики, піщані гірки, гойдалки й інвентар – настільки зубожілі, що хочеться про це говорити голосно.
Звісно, бюджетних вливань для цього недостатньо, але ж у місті, крім управління освіти з куцим фінансуванням, є меценати, чи як їх можна назвати, спонсори, депутати, зрештою, батьки. До речі, саме у батьків разом з персоналом садка і найбільше болять серця за сьогоднішній день нашої дітвори, за те, щоб їй було цікаво і пізнавально. І я, і всі тата й мами готові й надалі фарбувати паркани, допомагати робити інший ремонт, але ж і міська влада має зважити на нашу проблему і конкретними діями на неї прореагувати. Принаймні, я на це щиро сподіваюсь.
Приміром, днями силами батьків для своїх хлопченят і дівчат ми організували показ мультфільму, зібрані кошти за презентацію якого запланували витратити на фарбу. Також я бачу виходом із ситуації створення громадської організації, котра б паралельно з адміністрацією дбала про матеріальні і моральні аспекти виховання підростаючого покоління. Можливо, це будуть якісь проекти, гранти, а головне – будуть результати.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ та Анастасії приходько
Звісно, бюджетних вливань для цього недостатньо, але ж у місті, крім управління освіти з куцим фінансуванням, є меценати, чи як їх можна назвати, спонсори, депутати, зрештою, батьки. До речі, саме у батьків разом з персоналом садка і найбільше болять серця за сьогоднішній день нашої дітвори, за те, щоб їй було цікаво і пізнавально. І я, і всі тата й мами готові й надалі фарбувати паркани, допомагати робити інший ремонт, але ж і міська влада має зважити на нашу проблему і конкретними діями на неї прореагувати. Принаймні, я на це щиро сподіваюсь.
Приміром, днями силами батьків для своїх хлопченят і дівчат ми організували показ мультфільму, зібрані кошти за презентацію якого запланували витратити на фарбу. Також я бачу виходом із ситуації створення громадської організації, котра б паралельно з адміністрацією дбала про матеріальні і моральні аспекти виховання підростаючого покоління. Можливо, це будуть якісь проекти, гранти, а головне – будуть результати.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ та Анастасії приходько
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