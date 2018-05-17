Дев’ятого травня відбулася фінальна частина турніру з міні-футболу, присвячена пам’яті Володимира Аліфіренка, серед колективів фізкультури та молоді міста. За третє місце боролися між собою команди ДЮСШ та «Електрон», в якій «Електрон» переміг та зайняв третє місце. У фінальній частині розігрували перше та друге місця команди «Хіт» і «Тайм». «Тайм», одержавши перемогу з рахунком 2:1, зайняв перше місце, відповідно, «Хіт» став другим.
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12 травня відбувся товариський турнір, присвячений 50- річчю заснування ДЮСШ, серед юнаків 9 років та молодших. До міста завітали гості з Городні та Конотопу (Сумська обл.). Наші юні футболісти спочатку перемогли команду з Городні – 8:0, потім – з Конотопу – 3:0, посівши таким чином перше місце. Другою стала команда з Конотопу, і третьою – з Городні.
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13 травня розпочалася міжрайонна першість з футболу серед дорослих. У першому турі місцевий «Тайм» приймав команду з с.Петрівка, де переміг з рахунком 4:0. Другій місцевій команді «Енергетик» не пощастило. На виїзді у с.Мощенка (Городнянський район) вони поступилися – 3:1.
Інформацію надав Роман Грицюк
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