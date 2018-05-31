Подвійне щастя

До Міжнародного дня захисут дітей
Впродовж 20 років в Україні у перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це свято стало символом дитячої радості та надії на майбутнє. День захисту дітей — це ще й нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини, щоб всі вони росли щасливими й здоровими, мали змогу вчитися, займатися улюбленими справами і в майбутньому стали прекрасними батьками, гідними громадянами своєї країни.
1 червня у багатьох країнах світу проходять масові розважальні та культурні заходи для дітей. Сновщина теж не стала виключенням. Працівники Сновського будинку культури для малечі підготували цікавий захід.
Діти - це наше щастя. Заради них ми живемо, про них усі наші турботи, перемоги й успіхи дітей нас радують більше, ніж свої власні. А коли народжуються в родині двійнята – це щастя подвійне! Батькам вдвічі більше турбот, але й радості теж вдвічі більше! Братики й сестрички можуть бути зовні схожі між собою, але характер у кожного свій. Не так часто двійні й близнюки народжуються в нашому районі, але цікаво, що серед школярів міської школи №2 є аж три такі пари! Варвара і Поліна Бохан (на фото 1 – з мамою Оксаною) та Олександр і Костянтин Безручко (на фото 2 - з мамою Любою) навчалися разом у першому класі, а Вадим та Влад Кожемякіни (на фото 3 - з мамою Юлією) - закінчили шостий клас. Вітаємо їх та всіх-всіх діток громади з сьогоднішнім святом. Ростіть у любові, будьте здорові та захищені!
А ми пропонуємо нашим читачам надсилати та заносити в редакцію світлини зі своїми дітьми-двійнятами (чи навіть трійнятами). Також залюбки приймемо фото вже дорослих близнюків. Ми їх публікуватимемо на сторінках «Променя». А 6 серпня – у Міжнародний день близнюків – найоригінальніше фото отримає приз від нашої газети. Чекаємо вас!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Впродовж 20 років в Україні у перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це свято стало символом дитячої радості та надії на майбутнє. День захисту дітей — це ще й нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини, щоб всі вони росли щасливими й здоровими, мали змогу вчитися, займатися улюбленими справами і в майбутньому стали прекрасними батьками, гідними громадянами своєї країни.
1 червня у багатьох країнах світу проходять масові розважальні та культурні заходи для дітей. Сновщина теж не стала виключенням. Працівники Сновського будинку культури для малечі підготували цікавий захід.
Діти - це наше щастя. Заради них ми живемо, про них усі наші турботи, перемоги й успіхи дітей нас радують більше, ніж свої власні. А коли народжуються в родині двійнята – це щастя подвійне! Батькам вдвічі більше турбот, але й радості теж вдвічі більше! Братики й сестрички можуть бути зовні схожі між собою, але характер у кожного свій. Не так часто двійні й близнюки народжуються в нашому районі, але цікаво, що серед школярів міської школи №2 є аж три такі пари! Варвара і Поліна Бохан (на фото 1 – з мамою Оксаною) та Олександр і Костянтин Безручко (на фото 2 - з мамою Любою) навчалися разом у першому класі, а Вадим та Влад Кожемякіни (на фото 3 - з мамою Юлією) - закінчили шостий клас. Вітаємо їх та всіх-всіх діток громади з сьогоднішнім святом. Ростіть у любові, будьте здорові та захищені!
А ми пропонуємо нашим читачам надсилати та заносити в редакцію світлини зі своїми дітьми-двійнятами (чи навіть трійнятами). Також залюбки приймемо фото вже дорослих близнюків. Ми їх публікуватимемо на сторінках «Променя». А 6 серпня – у Міжнародний день близнюків – найоригінальніше фото отримає приз від нашої газети. Чекаємо вас!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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