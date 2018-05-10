На прийом до редактора зловмисник йшов крізь розтрощені двері

Неділя, 6 травня, для журналістів нашого «Променя» виявилася несподівано хвилюючою. Редакцію цього дня намагалися відкрити, розтрощивши чи вибивши двері, аби тільки потрапити «на прийом до редактора». Зловмиснику чомусь здалося (принаймні, він про це стверджував у присутності поліціянтів), що був робочий день, а йому не відчиняють...
Які «підручні» засоби він для цього використовував – лише Господу відомо, але часткового результату таки досяг: підняв «на вуха» і колектив газети, і багатьох інших людей. Про матеріальні збитки не пишу, хоча вони в наш час теж не копійчані і клопітні.
Що ж викликало подібну агресію, подібну неадекватну поведінку? Тлумачення вчинку були незрозумілі: чи то фото на першій сторінці «не тих» людей, чи минулі публікації, чи щось інше? Але газету, пожмакану і напіврозірвану, встромлену у понівечену деревину, та людина власноруч виймала і знову трясла нею. До речі, головний фігурант цієї викладеної історії поводив себе упевнено і доволі «сильно». Пообіцяв більше нас не чіпати і двері приміщення поновити. Поновив, набивши якихось деревин зі стирчаками, та так, що ні відчинити, ні зачинити їх не можна. Принаймні, наступного дня вранці «променівці» пробиралися до своїх кабінетів через кочегарку.
Ми розпочали свій робочий тиждень, як завше, з планерки, і передусім з цього страшного випадку. Прикро. Боляче. Удвічі, через те, що усе відбувалося посеред білого дня, у центрі міста, скоріш за все, на очах десятків людей... Бо ж поруч і супермаркети, і два вокзали... Ніхто з перохожих не втручався. Втручатися у все, розглядати щоденні чиїсь проблеми – то наше покликання. Але ми, усупереч погрозам, битим вікнам і розламаним дверям, анонімним дзвінкам, нікого не боїмося, й будемо надалі захищати правду і справедливість.
Розцінюю цей інцидент, як безпосередньо пов’язаний зі своєю законною діяльністю, і прошу розглянути його на засіданні робочої групи з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова, створеної головою ОДА В.Кулічем.
Олена КОМПАНЕЦЬ
На фото автора: наші побиті двері.
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