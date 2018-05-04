Із квітами і шаною

Друга Світова війна не обійшла стороною і село Великий Щимель, залишивши свій кривавий слід у багатьох його домівках.
Фрагмент вшанування загиблих героїв у Великому Щимелі.
Тож ті, хто нині живуть, не забувають про солдат, які не повернулися з війни – заради дітей, майбутніх онуків і маленьких правнуків. Саме вони, нащадки загиблих, несуть сьогодні по всьому світу розповіді про героїв, їхні безсмертні подвиги. І часто приходять до обелісків, пам’ятників, аби покласти квіти, схилити голову і прошепотіти священне «Спасибі!».
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Тож ті, хто нині живуть, не забувають про солдат, які не повернулися з війни – заради дітей, майбутніх онуків і маленьких правнуків. Саме вони, нащадки загиблих, несуть сьогодні по всьому світу розповіді про героїв, їхні безсмертні подвиги. І часто приходять до обелісків, пам’ятників, аби покласти квіти, схилити голову і прошепотіти священне «Спасибі!».
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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