пятница, 4 мая 2018 г.

Із квітами і шаною

Друга Світова війна не обійшла стороною і село Великий Щимель, залишивши свій кривавий слід у багатьох його домівках.
Фрагмент вшанування загиблих героїв у Великому Щимелі.



Тож ті, хто нині живуть,  не забувають про солдат, які не  повернулися з війни  – заради  дітей, майбутніх  онуків і маленьких правнуків. Саме вони, нащадки загиблих, несуть сьогодні по всьому світу розповіді про героїв,  їхні безсмертні подвиги. І часто  приходять  до обелісків, пам’ятників, аби  покласти квіти, схилити  голову і прошепотіти священне «Спасибі!».
Олена КОМПАНЕЦЬ
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Ярлыки:

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