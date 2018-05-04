Нема більшої цінності на землі, ніж мир!

На часі – знакові для України дати – День пам’яті і примирення та День Перемоги!
Наша держава заплатила непомірно високу ціну за ту перемогу: знищеними цілими містами і селами, забраними мільйонами людських життів, скаліченими долями дружин і матерів, болючими шрамами у пам’яті цілої нації й всього народу.
Сновчани схиляють свої голови перед світлою пам’яттю тих своїх героїв, хто навіки залишився молодим, ніколи не відчув поцілунку, не народив дітей. Своїм обов’язком вони тепер вважають – бути гідними продовжувачами справи переможців і кожним своїм кроком підкреслювати: нема більшої цінності, ніж щастя жити і любити на мирній, вільній, незалежній землі.
Уклінно дякують і завше щиро вітають наших дорогих ветеранів ці (на знімку) активісти нашої громади – голова ветеранської організації Людмила Кравець, ветеран праці Олександр Жерденко й військовий комісар району Ігор Батюк.
Фото Олени
КОМПАНЕЦЬ
Наша держава заплатила непомірно високу ціну за ту перемогу: знищеними цілими містами і селами, забраними мільйонами людських життів, скаліченими долями дружин і матерів, болючими шрамами у пам’яті цілої нації й всього народу.
Сновчани схиляють свої голови перед світлою пам’яттю тих своїх героїв, хто навіки залишився молодим, ніколи не відчув поцілунку, не народив дітей. Своїм обов’язком вони тепер вважають – бути гідними продовжувачами справи переможців і кожним своїм кроком підкреслювати: нема більшої цінності, ніж щастя жити і любити на мирній, вільній, незалежній землі.
Уклінно дякують і завше щиро вітають наших дорогих ветеранів ці (на знімку) активісти нашої громади – голова ветеранської організації Людмила Кравець, ветеран праці Олександр Жерденко й військовий комісар району Ігор Батюк.
Фото Олени
КОМПАНЕЦЬ
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