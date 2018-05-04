пятница, 4 мая 2018 г.

Нема більшої цінності на землі, ніж мир!

На часі – знакові для України дати – День пам’яті і примирення та День Перемоги!
Наша держава  заплатила непомірно високу ціну за ту перемогу: знищеними цілими містами і селами, забраними мільйонами людських життів, скаліченими долями дружин і матерів,  болючими шрамами у пам’яті цілої нації й всього народу.

Сновчани схиляють свої  голови перед світлою пам’яттю тих своїх героїв, хто навіки залишився молодим, ніколи не відчув поцілунку, не народив дітей. Своїм обов’язком вони тепер вважають – бути гідними продовжувачами справи  переможців і кожним своїм кроком  підкреслювати: нема більшої цінності, ніж щастя жити і любити на мирній, вільній, незалежній землі.
Уклінно дякують і завше щиро вітають наших  дорогих  ветеранів ці (на знімку) активісти нашої громади – голова ветеранської організації Людмила Кравець, ветеран  праці Олександр Жерденко й військовий комісар району Ігор Батюк.
Фото Олени
КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)