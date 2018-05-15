Страхові експерти Фонду соцстрахування виявили 15 тис. порушень законодавства про охорону праці

У першому кварталі 2018 року страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування України було здійснено перевірки 2 171 підприємства щодо стану профілактичної роботи зі створення здорових та безпечних умов праці.
За результатами заходів виявлено 15 077 порушень законодавства про охорону праці. Внесено 2 165 подань роботодавцям про порушення законодавства про охорону праці, складено 104 протоколи про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві.
Водночас, за словами начальника управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Сергія Таровика, страхові експерти з охорони праці не ставлять собі за мету зафіксувати якомога більше порушень.
«Наше завдання – мінімізувати ризик професійної травми чи захворювання для усіх 12 млн застрахованих у Фонді осіб. Максимально ефективно це можна зробити лише допомагаючи роботодавцям створювати безпечні умови праці, дотримуватись стандартів та спільними зусиллями запобігати будь-яким нещасним випадкам на робочому місці», – зазначив С. Таровик.
Зазначимо, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального страхування України щодо запобігання нещасним випадкам покладено на страхових експертів з охорони праці.
Службою страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надається всебічна допомога роботодавцям в організації роботи з охорони праці, моніторингу умов праці та усуненні загроз здоров’ю працівників.
З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці протягом І кварталу страховими експертами надано 7 109 консультацій з питань охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків, взято участь: у проведенні 388 семінарів, 789 нарад, 218 круглих столів; роботі 475 комісій з питань охорони праці підприємств; розробленні 1 665 нормативних актів про охорону праці підприємств; розробленні 1 152 профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, внесенні пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва.
Всі зазначені заходи направлені на визначення шляхів покращення умов праці та профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на засадах співпраці з роботодавцями, ефективного функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, організації контролю за станом умов праці на робочих місцях та проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.
Нагадаємо, що за останніми даними майже 66 % усіх нещасних випадків на виробництві стаються в Україні через організаційні причини, усунення яких не потребує матеріальних затрат.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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