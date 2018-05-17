Напередодні Дня Перемоги вихованці школи-інтернату Дмитро Клюй та Юлія Потапейко привітали жительку Великого Щимеля Мотрону Чепак з цим великим та світлим святом. Війна застала Мотрону Степанівну, коли та була ще дитиною, але з тих пір спогади про ті страшні події тривожать серце та душу.
Вже другий рік поспіль діти школи-інтернату навідуються до жінки, а вона відкриває свої двері привітною, завжди усміхненою та сповненою любові до життя.
Того ж дня на адресу жінки лунали вітання і від в.о. старости В.Щимеля Бориса Добродія.
Тетяна ЛИТВИН
Вже другий рік поспіль діти школи-інтернату навідуються до жінки, а вона відкриває свої двері привітною, завжди усміхненою та сповненою любові до життя.
Того ж дня на адресу жінки лунали вітання і від в.о. старости В.Щимеля Бориса Добродія.
Тетяна ЛИТВИН
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